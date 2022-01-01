احمد رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم استقبال و مارش نظامی از علی اصغر رمضانی، شهید تازه تفحص شده روز یکشنبه حدود ساعت ۱۴ آغاز و مراسم تشییع شهید به صورت خودرویی و با حضور مردم شهید پرور شهرستان انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مراسم مداحی و وداع با شهید یکشنبه شب در مسجد علی ابن ابیطالب اسفراین برگزار می‌شود.

رحیم زاده تصریح کرد: روز دوشنبه پیکر شهید به مراسم سالگرد شهید سلیمانی برده می‌شود و بعد از مراسم از مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین تا میدان مادر و بعد از آن تا روستای محل زادگاهش تشییع خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اسفراین بیان کرد: شهید «علی اصغر رمضانی» اهل روستای بزنج از توابع شهرستان اسفراین است؛ این شهید از رزمندگان ارتش بود که در سال ۶۳ در منطقه عملیاتی مهران به شهادت رسیده است.

رحیم زاده گفت: این شهید از شهدای مفقودالاثر دوران دفاع مقدس بود که به تازگی تفحص و با آزمایش DNA تعیین هویت شد.