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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

تیم حقوقی باشگاه بررسی می‌کند؛

«داکنز نازون» با «قلب آبی» به استقلال باز می‌گردد؟

«داکنز نازون» با «قلب آبی» به استقلال باز می‌گردد؟

به گفته رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، تیم حقوقی این باشگاه در حال بررسی پرونده نازون است تا بهترین تصمیم در رابطه با این بازیکن گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت «داکنز نازون» در تیم استقلال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ مهاجمی که به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش، اقدام به فسخ یک طرفه قراردادش کرد وحتی از هوادارن استقلال هم در پیامی که در استوری گذاشت، خداحافطی کرد.

با این حال اخیرا او با انتشار قلب آبی خبرساز شد طوریکه علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال بر مهیا بودن شرایط برای مذاکره با او و بازگشت دوباره اش تاکید کرد.

با این اوصاف این پرسش مطرح است که «داکنز نازون به استقلال باز می گردد یا نه؟»، سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در مورد آخرین وضعیت این مهاجم توضیح داد و گفت: تاکنون چندبار با نازون مکاتبه داشته ایم، برای او ویزا گرفتیم و حتی اعلام کردیم زمان سفرش را مشخص کند تا برای او بلیت بگیریم.

وی تاکید کرد: به این بازیکن اعلام کردیم که مبلغ مطالباتش آماده است اما متاسفانه اقدامی برای سفر به ایران انجام نداد. طی این مدت بازیکنانی مانند آسانی، رستم و ... آمدند، مطالبات شان را گرفتند و تمرینات شان را از سر گرفتند اما نازون نیامد.

فتاحی تاکید کرد: نازون پیش از این متقاضی فسخ قراردادش شده بود اما حالا قلب آبی می فرستد، مدیر برنامه های این بازیکن در حال پیگیری وضعیتش است. تیم حقوقی استقلال هم درحال بررسی است تا بهترین تصمیم گرفته شود و بهترین اتفاق پیرامون او بیفتد.

کد مطلب 6916152

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