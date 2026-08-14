به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاشایی‌فر روز جمعه در جمع خبرنگاران، مشارکت خیرین در حوزه سلامت را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند و گفت: با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری دولت، یکی از بازوان مهم تامین مالی حوزه بهداشت و درمان خیرین هستند و اگر این مساعدت ها نباشد، این حوزه با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

وی توسعه خدمات درمانی و تجهیز بیمارستان عجب‌شیر را یکی از اولویت های اصلی شبکه بهداشت عنوان و اظهار کرد: در این راستا تاکنون سه دستگاه دیالیز در ایام جنگ تحمیلی دوم تامین و به کار گرفته شده است و چندین دستگاه و تجهیزات تخصصی مورد نیاز بیمارستان نیز خریداری شده است که از جمله آن‌ها می‌ توان به تجهیزات لاپاراسکوپی برای جراحی کیسه صفرا و دستگاه C-Arm مورد استفاده در جراحی‌های ارتوپدی اشاره کرد.

پاشایی فرد از تلاش برای جذب پزشکان متخصص خبر داد و افزود: در روزهای اخیر ۲ نفر پزشک متخصص چشم در بیمارستان شهرستان جذب شده‌اند که می‌تواند به ارتقای سطح خدمات تخصصی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان کمک کند.

وی راه‌اندازی پد هوایی چندمنظوره در عجب شیر را از مهمترین اقدامات شبکه بهداشت و درمان منطقه برشمرد.

پاشایی فرد با اشاره به توانمندی پزشکان بیمارستان عجب شیر در ارایه خدمات درمانی، یادآور شد: ۲ نوع عمل جراحی برای نخستین‌بار در سطح آذربایجان شرقی توسط پزشکان بیمارستان عجب‌شیر انجام شده است که نشان‌ دهنده ظرفیت و توان تخصصی مجموعه درمانی شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط مالی در مراکز درمانی، گفت: دریافت هرگونه وجه از بیماران خارج از صندوق بیمارستان ممنوع است و خدمات درمانی باید در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط ارائه شود.