مدیران در مسیر خدمت رسانی به مردم قانون را ملاک قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصلانی در دیدار با استاندار ایلام بیان کرد: اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت رسانی به مردم، قانون را ملاک قرار دهند به طور قطع در مسیر صحیح حرکت کرده و خدمتگزاری به مردم افزایش خواهد یافت.

وی گفت: لازمه این امر وجود یک نگاه اعتمادی میان بازرسی کل و دستگاه‌های اجرایی است، هر چه این دو به هم نزدیک باشند و کمک کار و همیار هم باشند، به طور یقین مشکلات عمومی کاهش و جریان خدمتگزاری افزایش خواهد یافت.

بازرس کل استان اعلام کرد: بعضی اوقات در امور اجرایی شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مجبور هستیم به خاطر یک سری مسائل مهمتر و کلان‌تر، از کنار یک سری مسائل جزئی‌تر بگذریم و حتی هزینه هم بدهیم، برای آنکه دچار چالش‌ها یا بحران نشویم، لذا به همکاران بازرس ی هم تأکید شده این گونه موارد را در اولویت بررسی‌ها مدنظر داشته باشند و چنانچه نمایندگان بازرسی کل در این گونه تصمیم گیری های مهم مدیریتی، حضور نداشتند، لازم است دستگاه‌های اجرایی دلایل این گونه تصمیمات را مستند کنند که چرا ناچار شده‌اند برخی ضوابط را نادیده بگیرند تا بتوانند به دستگاه‌های نظارتی اثبات کنند که این گونه تصمیمات و اقدامات در راستای منافع فردی و گروهی نبوده، بلکه در راستای اهداف کلان و مهمتر و منافع عمومی بوده است.

مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: یکی دیگر از اولویت‌های بازرسی کل، نظام برنامه ریزی مسئله محور است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سند تحول قوه قضائیه و سیاست‌های ابلاغی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است به گونه‌ای باشد که مسائل مهم و کلان شناسایی و برنامه‌های نظارت و بازرسی برای شناسایی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مسائل کلان متمرکز شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های پیش روی بازرسی کل، توسعه نظارت همگانی است، با توجه به تعداد کم نیرو و زمان بر بودن نظارت‌ها و تعدد موضوعات و دستگاه‌ها، هر چه مردم را در امر نظارت دخیل کنیم، هم جلوی فساد گرفته می‌شود.

استاندار ایلام نیز در این دیدار گفت: آنچه ملاک در اجرای امور می‌باشد، مُر قانون است، در کنار آن هم، شرایط کنونی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند کمک و دستگیری سازمان بازرسی هستیم تا مچ گیری.

حسن بهرام نیا بیان کرد: مثلاً اعتباری به موقع جذب نشده و یا اگر جابجایی اعتبار مطرح شده که به نفع استان بوده نه به نفع شخص، ضمن اینکه جای تذکر به آن مدیر را دارد، باید کمک کرد تا اعتبار جذب شود تا استان ضرر نکند.

وی تصریح کرد: برخی اوقات لازم است با اغماض و چشم پوشی با برخی امور که در راستای خدمت به مردم و استان است، برخورد شود و باید با هدف رفع آسیب‌ها و چالش‌ها، تعامل لازم بین سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و همچنین پیشگیری‌های لازم از هر گونه انحرافی صورت گیرد.

وی یادآور شد: اعتقاد داریم در هر کاری باید نظارت و پایش باشد و به نظم و انضباط و در چارچوب قانون حرکت کردن اعتقاد دارم، با توجه با شرایط و مشکلات اقتصادی، با کمک مجموعه سازمان بازرسی کل کشور و با حسن اجرای امور، امید و نشاط در جامعه تزریق شود و وضع اقتصادی در جامعه به ویژه در استان متحول شود.