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۱۱ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۲۳

شهردار رشت:

ایجاد تحول در رشت نیازمند بهره گیری از ظرفیت هنرمندان است

ایجاد تحول در رشت نیازمند بهره گیری از ظرفیت هنرمندان است

رشت- شهردار رشت گفت: ایجاد تحول و ساختن رشت جدید نیازمند استفاده از ظرفیت‌ نخبگان به ویژه هنرمندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین علوی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه رشت، اظهار کرد: نیازهای امروز جامعه باید از طریق هنر بیان شود و این جشنواره یکی از راهکارهای تحقق این هدف است.

شهردار رشت با بیان اینکه برای انجام امورات شهری نیازمند همراهی مردم هستیم، افزود: بهترین عرصه برای همراهی مردم با مسئولان زبان هنر است و هنرمندان باید این بستر را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد تحول و ساختن رشت جدید نیازمند آن است که برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف از نخبگان و هنرمندان برای پیشبرد اهداف اجتماعی بهره گیریم.

علوی افزود: تغییر رویکرد شهرداری و شورای ششم شهر رشت برای استفاده بیشتر از هنرمندان و نخبگان و بیان مشکلات از این طریق است.

کد مطلب 5389321

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