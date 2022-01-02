شناسایی ۱۵۱۰ بیمار جدید کرونایی/ ۴۱ نفر دیگر فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۵۱۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۹۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۱۳۱ هزار و ۶۸۰ نفر رسید.

تا کنون ۶ میلیون و ۴۰ هزار و ۸۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

دو هزار و ۶۵۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۲ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۲۴۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.