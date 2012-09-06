کشاورزان گلستانی در حال رها کردن مزارع/ کشاورزان راننده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت بالای نهاده های کشاورزی، پایین بودن قیمتها، وجود دلالها و واسطه ها، حمایت نشدن و ... از جمله مشکلات بخش کشاورزی است.

علاوه بر این بروز انواع آفت ها، کیفیت پایین سموم و هزینه ها و دستمزدهای بالا سبب شده تا علاقه و رغبت به کشاورزی در گلستان کمتر شود.

از سویی، فرزندان بسیاری از کشاورزان گلستانی دیگر حاضر به ادامه فعالیت در شغل آبا و اجدادی خود نیستند و به مشاغل دیگر از جمله روی آورده اند.

دبیر خانه کشاورز گرگان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: آفت شدید مزارع ( کرم برگ خوار) قیمت بسیار بالای سموم و کیفیت بسیار پایین آن در کنار هزینه های بالا و دستمزد سبب شده تا کشاورزان در حال رها کردن مزارع خود باشند.

وی اظهار داشت: همه عوامل دست به دست هم داده تا کشاورزی تعطیل شود و اکنون کود در استان فراوان است و کشاورز حواله گرفته اما پول ندارد آن را خریداری کند.

وی عنوان کرد: عدم توزیع و تخصص و تامین به موقع نهاده های کشاورزی از جمله کود از دیگر مشکلات فراروی کشاورزی است.

علینقی ایمانی دبیر خانه کشاورز گلستان نیز گفت: ما اکنون شاهد آن هستیم که اکثر کشاورزان به دنبال کسب و کار دیگری هستند و قادر به ادامه حیات از طریق کشاورزی نیستند.

وی اظهار داشت: محصولات طبق نرخ تورم افزایش نمی یابد و همیشه زیر نرخ تورم است ولی نهاده ها مانند کود شیمیایی از شش هزار و 700 تومان به 21 هزار و 7 تومان رسیده است.

وی عنوان کرد: سال به سال وضعیت کشاورزی بجای آنکه اقتصادی تر شود، بدتر می شود و کشاورزان در تامین معیشیت دچار مشکل می شوند.

ایمانی گفت: هزینه های تولید روز به روز افزایش می یابد و سرمایه گذاری روی آن کمتر می شود و یک نقشه راه که ما را به هدفی در کشاورزی رهنمون کند، نداریم.

وی به نقش واسطه های اشاره و اضافه کرد: چون کشاورز نمی تواند نقدینگی مناسب را از سیستم بانکی تامین کند برای ادامه حیات به واسطه ها و دلالان روی می آورد.

وی گفت: از اینرو برخی واسطه ها با پیش خرید محصولات و یا دادن نقدینگی مورد نیاز از کشاورزان می خواهند تا محصولات را به آنان بفروشدند.

وی اظهار داشت: بازار محصولات در دست واسطه هاست و چون واسطه پول دارد در مدیریت بازار نقش موثری دارد.

حاج اسد علیخانی کشاورز گلستانی که در زمینه تولید محصولات مختلف کشاورزی فعالیت دارد نیز گفت: هزینه های بالای کشاورزی کار را سخت کرده و انگیزه ها را از بین برده است.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در تولید گوجه فرنگی به ازای هر کیلو گرم 200 تومان هزینه کردیم درحالیکه قیمت خرید کمتر از این میزان بوده است.

وی عنوان کرد: با این شرایط چاره ای نداریم تا زمین ها را بفروشیم و اگر نفروشیم چگونه هزینه ها را تامین کنیم.

این کشاورز به بیان اینکه به دلیل نبود انگیزه اقتصادی فرزندانم تمایل به کارکردن در حوزه کشاورزی ندارند، گفت: فرزندانم در دیگر بخش ها از جمله حمل و نقل و رانندگی تاکسی فعالیت دارند.

گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید سالانه 72 نوع محصول کشاورزی سهم بسزایی در فرآیند تولیدات کشور ایفا می کند.

مشکلاتی نظیر پایین بودن قیمت محصولات تضمینی، سنتی بودن کشت، بالا بودن قیمت نهاده ها، خرده بودن اراضی، کمبود تسهیلات و سوخت حوزه کشاورزی گلستان را غیر صرفه اقتصادی کرده است.