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۱۵ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۲۰

زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن مجردها اعلام شد/ دوشنبه ۲۰ دی ماه

زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن مجردها اعلام شد/ دوشنبه ۲۰ دی ماه

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی زمان ثبت نام مردان مجرد ۲۳ سال به بالا در نهضت ملی مسکن را دوشنبه ۲۰ دی ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ثبت نام مردان مجرد از روز دوشنبه ۲۰ دی ماه آغاز می‌شود.

وی افزود: سن ثبت نام کنندگان از ۲۵ سال به ۲۳ سال کاهش یافته است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام کنندگان مجرد در این طرح باید در هنگام تحویل واحد طبق فرم تعهد، متأهل باشند. در غیر این صورت واحد به قیمت کارشناسی روز برای متقاضیان محاسبه می‌شود.

گفتنی است پیش از این محمودزاده زمان آغاز ثبت نام مردان مجرد در طرح نهضت ملی مسکن را امروز چهارشنبه ۱۵ دی ماه و سن افراد مجاز برای ثبت نام را ۲۵ سال اعلام کرده بود.

کد مطلب 5392828

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