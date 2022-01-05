رتبه یک فقر هرمزگان در کشور ناشی از فقر فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده، ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان بیان داشت: انسان باید از خدا بخواهد ورود و خروجش از هرکاری باید از صدق یا مطابق با واقع باشد.

وی با بیان اینکه دکتر کمالی در مسیر اجرای ماموریت هایی که برعهده داشت سربلند حاضر شد، اظهار کرد: حوره فرهنگ و هنر، حوزه ای است که در حالی که ضرورتش را همگان واقفند اما در حوزه عمل همواره غریب است.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: فرهنگ باید پیوست تمامی امور کارهای جامعه باشد از صنعت و تجارت گرفته عمران و معماری؛ اگر این پیوست فرهنگی نباشد تمامی حوزه ها هیچگاه نمی توانند یک پیشرفت متوازن هماهنگ را بوجود آورند.

حجت الاسلام عبادی زاده با تأکید بر اینکه تشکیلات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وسیع و متنوع است، اضافه کرد: کمبودهای بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر هرمزگان وجود دارد و باید به جای گزارش کار اقدامات باید کارهای نکرده گفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بابت عملکردها از دکتر کمالی تشکر و بابت کمبودها و نقایصی که وجود دارد و عدم توجه به زیرساخت های فرهنگی هرمزگان نیاز به کار بیشتر داریم، گفت: بنگاه های اقتصادی هرمزگان باید در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی در بخش فرهنگ ورود جدی تری داشته باشیم.

حجت الاسلام عبادی زاده گفت: استان هرمزگان با این همه برخورداری ها در فقر جایگاه نخست کشور و در زمینه بیکاری رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادیم که جای تاسف دارد.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه بندرعباس و ویترین آن را نبینید کاش مخلات بافت فرسوده آن را هم ببینیم، بیان کرد: هرمزگان محرومیت های زیادی را بر دوش می کشد و فقر امروز هرمزگان محصول فقر فرهنگی است و اگر می خواهیم فقر اقتصادی را رفع کنیم باید به فکر حل معضل فقر فرهنگی هرمزگان باشیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه باید اهالی فرهنگ و هنر با ارائه راهکاری های خود گره گشای مشکلات باشند، عنوان کرد: اطمینان دارم آقای جهانگیری با شتاب و سرعت بیشتر مسیر فرهنگ و هنر هرمزگان را با رویکرد انقلابی و ارزشی ارتقا می دهد.