به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه، «مجتبی عباسیان» را به عنوان «سرپرست دانشگاه بناب» و «محمد زادشکویان» را به عنوان «سرپرست دانشگاه مراغه» منصوب کرد.

زلفی‌گل در این حکم انتصاب خطاب به سرپرستان منصوب شده آورده است؛ انتظارمی‌رود با اتکاء به خداوند متعال و استعانت از حضرت ثامن الائمه (ع) و با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه ازجمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه‌جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش‌محور، پژوهش آموزش‌محور، مهارت‌افزایی، کارآفرینی، فرهنگ‌سازی کارتیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» به کار گیرید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیش‌برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه‌هایی جداگانه از زحمات و تلاش‌های «حسین پیری» رئیس سابق دانشگاه بناب و «محمدعلی لطف‌الهی» رئیس سابق دانشگاه مراغه در مدت تصدی این مسئولیت‌ها قدردانی کرد.

مجتبی عباسیان عضو هیأت علمی با مرتبه استادی گروه شیمی آلی دانشگاه پیام نور تبریز است که از سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دانشگاه پیام نور واحد هریس از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، معاون بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹، معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ۱۳۹۲ و رئیس دانشگاه بناب اشاره کرد.

محمد زادشکویان دارای دکترای مکانیک از دانشگاه بوردو فرانسه عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری دانشگاه تبریز است که از سوابق وی می‌توان به مدیریت گروه مهندسی ساخت و تولید، عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی مکانیک، عضویت در شورای اجرایی قطب مکاترونیک و همچنین مؤسس و عضویت در انجمن مهندسی ساخت، تولید ایران، رئیس دانشگاه مراغه، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور مراغه مرکز رشد واحدهای فناور مراغه، مدیر گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز اشاره کرد.