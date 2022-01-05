محکومیت یک جن گناهکار در برزخ/ «تملیخا» صاحب تیزر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «تملیخا» عنوان اثر نمایشی به کارگردانی بابک پرهام است که از ۹ دی ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر آغاز کرده است. به تازگی تیزر این اثر نمایشی نیز منتشر شده است.

در این اثر نمایشی، محمدرضا آزادفرد نویسنده، بابک پرهام کارگردان، سمن قناد بازیگر، امیر شفیعی مشاور کارگردان، رضا مهراد دستیار کارگردان، مبینا سرلک منشی صحنه، علیرضا آل داود تهیه کننده، علیرضا شاه حسینی طراح دکور، افسانه قلی زاده طراح گریم، فیروزه قاسم پور طراح لباس، آرسین احمدی ساخت عروسک، نیوشا رازه عکاس، گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «جنی به نام تملیخا دلیل گناهی که کرده محکوم شده است تا در برزخ داستان زندگی‌ش را هر بار از ابتدا تا انتها بازگو کند و مورد لعن و نفرین جهنمیان و بهشتیان قرار گیرد ...»

نمایش «تملیخا» تا ۵ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ با مدت زمان ۳۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.