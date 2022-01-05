حمایت ۹ نفر از ایتام تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه در همایش «سیدالشهداء جبهه مقاومت و خدمت» و بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ذکر خاطره‌ای از سردار دل‌ها، گفت: سردار سلیمانی همواره به فکر کمک به مردم بود و می‌گفت اگر ما را از این مسئولیت جهاد رها کنند، من به امداد محرومان خواهم پرداخت.

سردار حاجی‌زاده ادامه داد: امروز هم اگر از ما بخواهند که این مسئولیت را دنبال نکنیم و بپرسند چه کاری می‌خواهید انجام دهید، حتماً در راه امداد به مردم قدم بر خواهم داشت.

وی با بیان اینکه مکتب حاج قاسم مبتنی بر اعتقاد و عمل به تعالیم اسلامی بود، افزود: در مکتب حاج قاسم کمک به نیازمندان جایگاه ویژه‌ای داشت و همه باید تلاش کنیم راه شهدا به ویژه این شهید عزیز را ادامه دهیم.



فرمانده هوافضا سپاه با تاکید بر اینکه باید مکتب حاج قاسم را در راه خدمت به محرومان پیاده‌سازی کنیم، خاطرنشان کرد: هر مسئولی در هر جایگاهی که هست باید دنباله‌روی آرمان‌های سردار سلیمانی باشد و وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.



سردار حاجی‌زاده کمک‌رسانی به محرومان را از توفیقات امدادگران کمیته امداد دانست و اظهار کرد: به کار شما غبطه می‌خورم و امیدوارم با خداوند به شما برکت و توفیق دهد.



وی کار جهادی را راه حل برون‌رفت از مشکلات دانست و گفت: اگر فرهنگ جبهه و دفاع مقدس و شیوه حاج قاسم در هر کجا پیاده شود، وضعیت کشور متحول خواهد شد.

فرمانده هوافضا سپاه در حاشیه این مراسم به نیابت از سردار شهید سلیمانی حمایت ۹ نفر از ایتام کمیته امداد که متولد ۱۳ دی ۱۳۹۸ هستند را به عنوان فرزند معنوی خود پذیرفت.