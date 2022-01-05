۵۰۰۰میلیارد ریال برای بهسازی محور تمرچین – پیرانشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حمزه لو در این زمینه اظهار کرد: کنارگذر شهر پیرانشهر به طول ١۶ کیلومتر و ٨٠٠ متر از کنار پادگان شروع شده و به سمت پایانه مرزی تمرچین ادامه دارد.

وی ادامه داد: سه کیلومتر از این مسیر از سمت مرز تمرچین تکمیل شده و عملیات خاکبرداری در طول جاده به اتمام رسیده است.

حمزه لو، با بیان اینکه این میزان اعتبار برای چهار بانده کردن مسیر دسترسی به مرز تمرچین پیش بینی شده است، افزود: پیشبرد این طرح راهسازی علاوه بر تسهیل در دسترسی به پایانه مرزی تمرچین، موجب ارتقای ایمنی محورها و کاهش سوانح جاده‌ای نیز می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: پایانه مرزی تمرچین یکی از پنج پایانه مرزی استان است که دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می‌شود و نقش کلیدی در توسعه جنوب استان دارد.