محورهای دیدار نخست وزیر عراق و مقتدی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با رهبر جریان صدر عراق دیدار کرد.

مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، تأکید کرد که در دیدار با مقتدی صدر وضعیت خدماتی استان نجف اشرف را بررسی کرده است.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق وی در این دیدار اوضاع خدماتی در نجف اشرف و راه‌های بهبود وضعیت خدمات و رفع موانع خدمت‌رسانی در نجف اشرف و دیگر شهرها و استان‌های عراق را بررسی کرد.

الکاظمی که عصر روز گذشته به نجف اشرف سفر کرد به دیدار مقتدی صدر در منزل وی در محله حنانه نجف رفت.

وی پس از خروج از منزل صدر در پاسخ به سؤالات خبرنگاران به گفتن این جمله بسنده کرد که سفرش به نجف صرفاً یک سفر اداری بوده و ابعاد سیاسی ندارد.

او پیش از آن در جلسه با مقامات استانی نجف نیز تأکید کرد که این سفر فقط سفری اداری است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه عراقی به خبرگزاری الفرات گفت: مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که به نجف اشرف سفر کرده، استاندار جدیدی برای این استان منصوب نکرده است. الکاظمی به دلیل ثقل اجتماعی و دینی و بین المللی ویژه نجف اشرف، شخصا بر امور این استان نظارت خواهد کرد.

همین منبع با بیان اینکه روال های قانونی به وضوح اجرا خواهد خواهد شد به گونه ای که قانونی بودن اداره محلی این استان حفظ شود، خاطرنشان کرد: معاون اول استانداری نجف به منظور پیشبرد امور این استان و جهت برطرف کردن موانع مالی و اداری، مستقیما با نخست وزیر در ارتباط خواهد بود.