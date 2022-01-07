سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در اولین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، موارد ذیل با هدف تسهیل تجارت خارجی مصوب شد:

۱. تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز

۲. امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت ۳ ماهه

۳ نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی

۴. تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال ۹۷