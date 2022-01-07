  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

رئیس سازمان توسعه تجارت:

سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد

سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی در جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در اولین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، موارد ذیل با هدف تسهیل تجارت خارجی مصوب شد:

۱. تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز

۲. امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت ۳ ماهه

۳ نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی

۴. تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال ۹۷

سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد

کد مطلب 5393988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها