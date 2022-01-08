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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۳۹

نامزدهای بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاترسردارآسمانی معرفی شدند

نامزدهای بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاترسردارآسمانی معرفی شدند

کرمان - دبیرخانه سومین جشنواره سراسری تئاترسردارآسمانی نامزدهای بخش نمایشنامه نویسی این جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره تئاتر سردار آسمانی در بخش نمایشنامه نویسی نامزدهای جشنواره را معرفی کرد.

نامزدهای این بخش به شرح زیر می‌باشد:

۱- مأمور خیابان ۹۲/ داوود فتحعلی بیگی / البرز-کرج

۲- آخرین پیام / آقای علی میرزا عمادی / تهران-تهران

۳- عکاسی دمشق / علی حسین افشاری / تهران-تهران

۴- انبار / کاوه مهدوی / تهران -تهران

۵-و قت خوب مردن / اصغرگروسی / شیراز-فارس

۶- دشت عباس / لیلی عاج / تهران -تهران

۷- دو قدم مانده به صبح / محمدصالح کرمی / گچساران-کهکیلویه و بویراحمد

۸- رستگاری در مناطق مرزی جنوب / مهدی اکبری / کرج-البرز

۹- مرد / حسین احمدخانی / تهران-تهران

۱۰- ژنرال / غلامحسین دولت آبادی و حامد صحت / تهران-تهران

یوسف فخرایی، رضا گشتاسب و دکتر صادق رشیدی داوری این بخش و شهرام احمد زاده نیز مدیریت این بخش از جشنواره را برعهده داشتند.

سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی از روز شنبه ۱۷ دی ماه کار خود را در کرمان آغاز کرد و تا ۲۱ دی ماه به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5394917

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