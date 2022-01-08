تحقق رشد ۸.۶ درصدی در دستور کار استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه رشد اقتصادی از اولویت‌های اصلی و اساسی در استان به شمار می‌رود، ابراز داشت: امروز تحقق رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی تعیین‌شده برای استان با استفاده از پتانسیل‌های موجود و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی از راهبردهای اصلی استان محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه علاوه بر تحقق رشد اقتصادی موضوعاتی نظیر پیگیری و اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان با اجرای مطلوب طرح جهش تولید مسکن نیز از مقولات دارای اهمیت در استان است، افزود: برای رسیدن به اهداف فوق می‌بایست جلسات مؤثر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به صورت هفتگی و مستمر با برنامه کاری موضوعی و مشخص برگزار شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه بهبود معیشت مردم، رشد اشتغال و توسعه چرخه تولید در سایه رشد اقتصادی محقق خواهد شد، ابراز داشت: می‌بایست در این مسیر مشکلات و مسائل پیش رو احصا شود تا ضمن تعامل با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت این حوزه بتوان در راستای نیل به این اهداف گام برداشت.

هاشمی با بیان اینکه می‌بایست صادرات نیز در استان مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی گردشگری، صنعتی و کشاورزی نیز باید با استفاده از سمن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه این حوزه‌ها تشکیل و در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌های مشخص و مدون خود را ارائه کنند.

وی افزود: در انعقاد تفاهم‌نامه‌های تخصصی مرتبط با تحقق رشد اقتصادی نیز می‌بایست کار کارشناسی و تخصصی توسط کارشناسان و متخصصان امر صورت گیرد و با ضمانت اجرایی، بندهای تفاهمنامه تدوین و لحاظ شود.