مردم فرانسه در پاریس و «مولوز» علیه «ماکرون» تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون در حال پوشش زنده تظاهرات مردم فرانسه در پایتخت این کشور در اعتراض به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، هزاران شهروندان فرانسوی در «پاریس» علیه رئیس جمهور فرانسه و قانون وی در خصوص صدور گذرنامه واکسن کرونا دست به تظاهرات زده‌ اند.

از سوی دیگر، برخی رسانه ها نیز گزارش کردند که تعداد زیادی از مردم فرانسه عصر امروز در شهر «مولوز» واقع در شرق این کشور و نزدیک مرزهای آلمان و سوئیس به خیابان ها آمدند.

این تظاهرات در اعتراض به سیاست های امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و اجباری شدن کارت واکسیناسیون در این کشور برگزار شده است.

قانونگذاران فرانسه در مجلس ملی این کشور سرانجام روز پنج‌شنبه گذشته و پس از سه روز بحث مفصل، لایحه دولت برای اجباری شدن «گواهی واکسیناسیون» را تایید کردند.

این لایحه که شامل مجموعه تدابیری عمدتا الزام‌آور برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا است، در حالی به تایید رسیده که فرانسه بار دیگر رکورد جدیدی را در تعداد موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا و سویه‌های آن ثبت کرده است.

قانونگذاران بامداد پنج‌شنبه با ۲۱۴ رأی موافق در مقابل ۹۳ رای مخالف، این لایحه را تصویب کردند و آن را برای بررسی بیشتر و رای‌گیری نهایی به سنای فرانسه فرستادند.

با قانونی شدن این لایحه، تدابیر مد نظر دولت از نیمه ژانویه اجرایی و «گواهی واکسیناسیون» در سراسر این کشور جایگزین «گواهی سلامت» کنونی خواهد شد. به این ترتیب از آن تاریخ تنها «گواهی واکسیناسیون» برای دسترسی به رستوران‌ها و دیگر مکان‌های عمومی قابل قبول است و گواهی واکسیناسیون نیز تنها برای افرادی صادر می‌شود که بطور کامل در مقابل ویروس کرونا واکسینه شده باشند.