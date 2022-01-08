بخشداری آسارا نبض ترافیک جاده چالوس را مدیریت کند

به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم پور بعد از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرستان بخشداری آسارا ضمن قدردانی از حسن اعتماد جناب آقای دکتر عبداللهی استاندار البرز برای این انتخاب، با بیان اینکه عمر توفیق خدمت بسیار کوتاه است، اظهار داشت: باید از فرصت‌هایی که خداوند در اختیار ما برای خدمت به مردم به ویژه روستاییان پرتلاش و زحمت کش قرار می‌دهد بهره مند شویم و بدانیم هیچ یک از این جایگاه‌ها و عنوان‌ها همیشگی و دائمی نیست و تا چشم بر هم زدنی وقت رفتن است.

فرماندار کرج با اشاره به موقعیت حساس وخاص بخش آسارا بعنوان چهارمین محور گردشگری زیبای جهان است، افزود: این منطقه دروازه گردشگری استان و حتی کشور است اما آنگونه که زیبنده ی ظرفیت‌های طبیعی و سرسبز این محور است طرح و برنامه اجرایی صورت نگرفته است.

وی افزود: طرح جامع گردشگری در جاده چالوس تزی بود که هیچ وقت اجرا نشد و در حد گزارش عملکرد مسکوت باقی ماند.

قاسم پور با تاکید بر ضرورت همگرایی اعضای شورا و دهیاران در روستاهای بخش آسارا ادامه داد: اجازه ندهید حتی یک متر از اراضی ملی تحت عنوان پارک و…تغییر کاربری پیدا کند چرا که طبیعت بکر این منطقه دستخوش آسیب زیست محیطی قرار خواهد گرفت.

قاسم پور بر ضرورت حفاظت از اراضی مجاورت رودخانه کرج نیز تاکید کرد و گفت: جلوی ساخت و ساز ویلاهای لاکچری در مجاورت نقاط خوش آب و هوا باید گرفته شود.

وی بیان کرد: پیست گردشکری دیزین که مدت‌ها است از رونق افتاده باید دوباره احیا شود و فعالیت‌های ورزشی و توریستی از سر گرفته شود.

معاون استاندار البرز همچنین پیگیری ادامه روند گاز رسانی به روستاهای فاقد گاز را ضروری دانست و افزود: تا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این بخش، سوخت رسانی به روستاییان با دقت و نظارت صورت بگیرد.

فرماندار کرج همچنین پیگیری مطالبات روستاییان سیل زده و دچار حریق در بخش آسارا را مورد تاکید قرار داد.

قاسم پور گفت: مدیریت ترافیک در ایام پایانی هفته وجلوگیری از انسداد راه‌ها یکی دیگر از موضوعاتی است باید با برنامه ریزی آن را هدایت کرد.

وی ادامه داد: از اکنون برای برنامه‌های گردشگری بهار در جاده چالوس طرح و برنامه داشته باشید.

وی ادامه داد: تنها با وحدت و همدلی است که می‌توانید زمینه توسعه این محور استراتژیک را فراهم نمائید.