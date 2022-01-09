به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان در نقاط مختلف اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. در همین راستا، نظامیان صهیونیست به اردوگاه العروب در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به اردوگاه العروب درگیری‌های شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. صهیونیست‌ها در این درگیری شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

این در حالی است که چندی پیش اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و نیز در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد. اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد که حوادث پی در پی در فلسطین و نیز تلاش‌های مقامات رژیم صهیونیستی برای تحمیل شرایط جدید به فلسطینیان را زیر نظر دارد.

در بیانیه مذکور خطاب به رژیم صهیونیستی گفته شده است: جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در این سطح خطرناک، ایجاب می‌کند که واکنش‌های کوبنده‌ای به آن نشان دهیم. طبیعی است که تداوم این جنایت‌ها موجب خواهد شد تا اوضاع بیش از پیش تنش آلود گردد.

در این بیانیه همچنین آمده است: رژیم صهیونیستی مسئول تبعات و پیامدهای جنایات خود علیه فلسطینیان در قدس و کرانه باختری است. ما اجازه نمی‌دهیم که صهیونیست‌ها به جای پس دادن تاوان جنایت‌های گذشته خود، اکنون جنایت‌های جدیدی را مرتکب شوند.