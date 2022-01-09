دوز سوم واکسن کرونا را بزنید/ اهمیت واکسیناسیون کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگلری، در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، گفت: اولین نکته مهم این است که اکنون یک اصل پذیرفته شده در کشورها این است که بعد از تزریق دو دوز واکسن علیه کرونا، دوز سوم حتماً تکمیل کننده است و احتمال ابتلاء به بیماری را کاهش می‌دهد و اگر هم ابتلایی اتفاق افتاد، مسلماً عوارض بیماری بسیار کمتر خواهد بود.

وی افزود: به همین دلیل در درجه اول توصیه کمیته علمی به هموطنان این است که در وهله اول در اولین فرصت طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، واکسن بوستر، یادآور یا دوز سوم را تزریق کنند.

بیگلری درباره وضعیت میزان واکسن‌ها برای دوز سوم و تزریق به کودکان و کفایت آنها، گفت: خوشبختانه هم واکسن‌های وارداتی و هم واکسن‌های تولید داخلی به اندازه کافی در کشور وجود دارد. فارغ از اینکه چه نوع واکسنی را تزریق می‌کنیم، نتیجه کلی که دنیا به آن رسیده، این است که تزریق سه دوز از هر نوع واکسنی می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلاء به بیماری و پیشگیری از شدت بیماری داشته باشد.

وی درباره واکسن‌های کودکان، افزود: در کشور ما تزریق واکسن کودکان برای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال، انجام شده و در حال انجام است. اما برای افراد زیر ۱۲ سال یعنی ۵ تا ۱۱ سال هم واکسن پاستوکووک تولید انستیتو پاستور ایران مجوز مصرف را دارد و اصولاً این واکسن می‌تواند با تأییدی که از سازمان غذا و دارو دارد، در سن ۲ تا ۱۸ سال هم علاوه بر بالغین مصرف شود. البته تفاوتش این است که فعلاً در بزرگسالان در سه دوز تزریق می‌شود اما در کودکان به دو دوز اکتفا می‌شود.