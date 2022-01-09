شدت صدمات و مرگ و میر کرونا در بین فقرا بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنگره ملی «رصد اجتماعی پاندمی کووید ۱۹»، از روز یکشنبه به مدت دو روز به همت رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت و شهرداری تهران و با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (به صورت حضوری) و همچنین به صورت مجازی آغاز به کار کرد.

حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رئیس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، در مراسم افتتاحیه با تشکر از حضور معاون تحقیقات وزارت بهداشت و دیگر مسئولان حاضر در این کنگره، به معرفی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، فعالیت آن و ادغام رشته‌های علوم پزشکی و علوم اجتماعی با ۲۳ گروه و دپارتمان آموزشی و ۸ مرکز تحقیقات پرداخت و گفت، این ماهیت فعالیت دانشگاه دلیلی بر انتخاب وزیر سابق بهداشت جهت عهده داری مسئولیت رصد اجتماعی کووید ۱۹ بود.

وی سپس از چگونگی تشکیل رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ و فعالیت‌های آن گفت که از اواخر اسفند ۱۳۹۹ دایر شد و با تشکیل کارگروه‌ها و پایگاه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اقدام به انجام مطالعات در زمینه پیامدهای اجتماعی و روانی کووید در کشور کرده و نتایج دو مطالعه را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی به وزارت بهداشت ارسال کرده است.

خانکه با اشاره به چند عاملی بودن پدیده کووید ۱۹ و پیچیدگی آن، افزود: در دوران شیوع این بیماری، به نظر می‌آمد که همه افراد جامعه به یک نوع درگیر بیماری خواهند شد، اما تحقیقات نشان داده است که سطوح پایین جامعه، صدمات متفاوتی را نسبت به سطوح بالا داشتند و همانطور که تعداد مبتلایان و تعداد مرگ و میر در سطوح پایین جامعه بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در تمام دنیا علاوه بر توجه به ابعاد پزشکی کرونا، بررسی نابرابری‌های اجتماعی و تأثیرات اجتماعی و روانی کووید، بررسی ریشه مقاومت در مقابل تزریق واکسن، تأثیر حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بر مدیریت کووید ضروری تشخیص داده شد.

رئیس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ تصریح کرد: با توجه به اینکه شواهد علمی نشان می‌دهند که تأثیرات روانی و اجتماعی کووید برای سال‌ها در جوامع ماندگار بوده، لذا بررسی ابعاد سلامت اجتماعی در کشور به عنوان برنامه آینده رصدخانه و بعد از شیوع کرونا، لازم و ضروری خواهد بود.

خانکه در پایان، ابراز امیدواری کرد که ابعاد اجتماعی کووید در این کنگره ملی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نتایج آن به دولت جهت مدیریت پاندمی کووید ۱۹ کمک کند.