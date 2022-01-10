درباره آمادگی آمریکا برای گفتگوها تردید وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه که قرار است در تیم مذاکراتی کشورش با آمریکا گفتگو کند، پیش از آغاز این گفتگوها در وین، پایتخت اتریش اعلام کرد: روسیه آماده است تا در مورد پیشنهادات خود در مورد تضمین‌های امنیتی با ایالات متحده در ژنو گفتگو کند، اگرچه مسکو تردید دارد که واشنگتن برای چنین گفت وگویی آماده باشد.

ریابکوف در ادامه گفت: «در مجموع، با توجه به پیش‌نویس‌های دو سند روی میز، ما آماده خواهیم بود که به معنای واقعی کلمه درباره آنها با جزئیات بحث کنیم.»

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که «آغاز دور اول مذاکرات روسیه و آمریکا در مورد مسائل امنیتی در ژنو قرار است عصر ۹ ژانویه در چارچوب محدود برگزار شود و این گفتگوها در چارچوب گسترده در ۱۰ ژانویه ادامه خواهد داشت.»

پیش از این نیز، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه از ناتو خواسته بود تا گفتگوهای اساسی را در مورد تضمین‌های امنیتی بلندمدت قابل اعتماد با روسیه را آغاز کند. وی تاکید کرد که مسکو به تضمین‌های الزام آور قانونی نیاز دارد زیرا غرب به تعهدات شفاهی خود عمل نکرده است.