مس راه قهرمانی را به استقلال نشان داد/ضعفهایی که باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه فوتبالی نه چندان جذاب و تماشاگر پسند از سوی استقلال مقابل سپاهان و فولاد با اینکه منجر به پیروزی آبیپوشان شد، اما سرآغاز انتقاداتی به عملکرد فنی این تیم بود. به دنبال آن از دست رفتن پیروزی یک گله آبیپوشان مقابل آلومینیوم در دقیقه ۹۳ در پی ارائه یک فوتبال کاملاً تدافعی این انتقادات به اوج خود رسید و شدت آن به حدی زیادی بود که نه تنها به گوش سرمربی این تیم رسید، بلکه باعث شد تا مجیدی هم با هواداران استقلال همسو و همصدا شده و بازیکنانش را نسبت به انجام این نوع بازی مورد نقد قرار دهد.
این اتفاقات باعث شد تا مجیدی و تیمش در دیدار مقابل مس رفسنجان با رویکرد تهاجمیتر به میدان رفته و انصافاً آنها در این بازی نسبت به دیدارهای گذشته در فاز تهاجمی عملکرد بهتری داشته و دیداری جذابتر به نمایش گذاشتند.
طلسمهایی که شکسته شد
رویکرد تهاجمی استقلال در این بازی باعث شد تیمی که بهترین عملکرد را در فاز دفاعی داشت، در ۱۳ بازی تنها ۳ بار دروازهاش باز شده بود، رکورد ۱۰۰ درصد کلین شیت در ورزشگاه آزادی را داشت و هرگز مرتکب خطای پنالتی نشده بود، بسیاری از طلسمهایش در این بازی شکسته شود و با اینکه ۳ بار دروازه تیم خوب مس رفسنجان را باز کرد، ۲ بار هم تسلیم این تیم شد و در نهایت به یک پیروزی خفیف و با اختلاف یک گل رسید.
در دقایق پایانی بازی و به خصوص پس از گل سوم استقلال، شاگردان محمد ربیعی با در دست گرفتن ابتکار عمل در مرکز زمین توانستند بارها دروازه آبیپوشان را با خطر مواجه کنند که یکی از این توپها از خط دروازه عبور کرد، یکی به دیرک دروازه اصابت کرد، سید حسین حسینی حداقل در دو نوبت دروازه تیمش را نجات داد و در برخی صحنهها هم مهاجمان مس توپهایی را از دست دادند.
بر هم خوردن تمرکز در دفاع
توجه بیشتر آبیپوشان در این بازی به روند تهاجمی باعث شد تمرکز همیشگی آنها در فاز دفاعی بر هم خورده و حتی سیاوش یزدانی بهترین مدافع این تیم هم به همین دلیل در چند صحنه مرتکب اشتباهات فردی شود؛ و یا اینکه مرادمند مرتکب خطای پنالتی شده و دو مدافع میانی این تیم هم کارت زرد دریافت کنند.
استقلال بهترین تیم در تمام آیتمهای جدولی
تیم استقلال در پایان هفته چهاردهم لیگ برتر با ۳ امتیاز برتری نسبت به نزدیکترین تعقیب کنندهاش در صدر جدول قرار دارد و در یک قدمی عنوان تشریفاتی قهرمانی نیم فصل است. آنها تنها تیم بدون شکست مسابقات بوده و در تمام آیتمهای جدول بهترین عملکرد را دارند.
شاگردان مجیدی امروز با ۹ پیروزی همراه سپاهان دارای بیشترین برد هستند، با ۲۱ گل زده همراه با مس رفسنجان دارای بهترین خط حمله بوده و با ۵ گل خورده بهترین خط دفاعی را دارند. با این حال این تیم هنوز یکسری مشکلات فنی دارد که برای رسیدن به قهرمانی، مجیدی باید آنها را ترمیم کند.
نقطه ضعفی که مس رفسنجان مشخص کرد
یکی از مشکلات استقلال که مس رفسنجان آن را به این تیم نشان داد، تک بعدی بودن این تیم و عدم توانایی لازم برای تمرکز همزمان در هر دو فاز حمله و دفاع است.
استقلالیها زمانی که با فشار هواداران و پیشکسوتانشان در دیدار مقابل مس رفسنجان روی فاز حمله تمرکز بیشتری دارند، نظم دفاعیشان تا حدود زیادی بر هم خورده و نه تنها ۲ بار تسلیم میشوند، بارها هم دروازهشان با خطر مواجه میشود.
آبیپوشان در آمار بهترین خط و سازمان دفاعی را دارند و ۱۴ بازی تنها ۵ بار دروازه شأن باز شده و با ۱۰ کلین شیت پیشتاز لیگ هستند، اما مس رفسنجان این نقطه ضعف آنها را عیان کرد که در صورت حمله سازمان یافته و دنباله دار، نظم دفاعی این تیم به راحتی بر هم میخورد.
آغاز غیر رسمی نقل و انتقالات
مجیدی در نشست خبری پیش از بازی مقابل مس رفسنجان کلید نقل و انتقالات را زد و رسماً از خریدهای خارجی و غیر خارجی این تیم برای نیم فصل دوم پرده برداشت.
با رمزگشایی از صحبتهای سرمربی آبیپوشان میتوان به این موضوع پی برد که شاید حداقل ۴ تا ۵ بازیکن جدید خارجی و داخلی در نیم فصل دوم به این تیم اضافه شوند. بازیکنانی که در هر ۳ خط دفاع، میانی و حمله نیاز به ترمیم و بازسازی دارند.
شاید دست مجیدی از نظر داشتن مهرههای تأثیر گذار پر باشد، اما همین مهرههای تأثیر گذار هنوز به هارمونی و هماهنگی لازم نرسیدهاند. آبی پوشان شانس خوبی برای قهرمانی در این فصل دارند، منوط به اینکه از این شانس نهایت استفاده را برده و نقاط ضعفی که در نیم فصل اول در ساختار حمله و دفاع این تیم به چشم خورد، به موقع برطرف شود.
سرمربی استقلال در یکی از آخرین نشستهای خبری خود خبر از خرید ۲ بازیکن
خارجی برای نیم فصل دوم داد
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