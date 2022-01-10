ضرورت حرکت به سمت تحقیقات میان رشته ای در قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین کلانتری، در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره ملی «پایان‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی» در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) گفت: تاریخ ما مرهون قرآن است، هویت ما مرهون قرآن است، زندگی ما مرهون قرآن است، دنیای ما و عقبای ما مرهون قرآن است، پیشرفت ما مرهون قرآن است، آینده ما مرهون قرآن است.

وی افزود: به میزانی که با قرآن مأنوس شدیم، عزت یافته و می‌یابیم و دوری از قرآن جز خزلان در پی ندارد. قرآن و مضامین قرآنی بودند که در انقلاب به ما عزت بخشیدند و در دفاع مقدس عزت دادند. قرآن و مضامین قرآنی بود که غیرت دینی به ما بخشید و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه تکثیر کرد. بدون قرآن غیرت دینی ناممکن است و چیزی جز قشری گری نیست.

معاون با اشاره به جایگاه قرآن در مناسبات علمی و فرهنگی تمدن ایرانی اسلامی اظهار داشت: قرآن به معنای واقعی و عینی کلمه حافظ ایران بوده و هست. لذا امروز هم که صحبت از جهاد علمی است و در دستورکار دانشگاه قرار گرفته، این قرآن است که به ما عزت علمی می‌دهد و به علم ما هویت می بخشد. وقتی سخن از علم و فرهنگ و تمدن نوین اسلامی می‌کنیم، قرآن محوریت می‌یابد و بدون قرآن آنها ناممکن می‌شوند.

وی با تاکید بر جایگاه معارف قرآنی در علوم انسانی گفت: خاصه در حوزه علوم انسانی که با انسان و برساخته‌های فرهنگی و اجتماعی انسانی سروکار داریم، معارف قرآنی اهمیت ویژه ای می‌یابند. تا آنجا که علوم انسانی اسلامی بدون توجه به معارف قرآنی بی معناست. علوم انسانی اسلامی بدون تدبر در قرآن بی معناست. از این فراتر، با توجه وجوه برساختی واقعیت اجتماعی و نقش اصیلی که نظریات در این برساخت دارند، هرگونه نظر ورزی و نظریه پردازی بدون توجه به معارف قرآنی منجر به برساخت واقعیتی می‌شوند که انحرافاتی تمدنی در پی دارند.

معاون وزیر علوم افزود: نظریات برخلاف تحلیل‌های پوزیتیویستی صرفاً توصیف گر و تبیین گر واقعیت نیستند، بلکه تولید کننده و بازتولید کننده واقعیت نیز هستند و به همین علت نظریات جایگاهی استراتژیک در تولید واقعیت و ساخت تمدن دارند و نباید بسادگی از کنار آنها گذشت. لذا به همین سبب است که تدبر و تحقیقات قرآنی و بصورت مشخص پایان نامه‌های قرآنی برای ما اهمیت می‌یابند. البته گفتنی است در تحقیقات قرآنی، با توجه به تحولات اخیر علم در جهت تحقیقات چند رشته‌ای و بین رشته‌ای و فرا رشته‌ای، و نیز با توجه به ماهیت چندبعدی قرآن ما نیز باید به سمت تحقیقات چند رشته‌ای و بین رشته‌ای برویم.