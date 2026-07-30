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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف در گناوه؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف در گناوه؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

گناوه- مدیر جهاد کشاورزی گناوه با اشاره به تشدید نظارت بر نانوایی ها گفت: با هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، کاهش وزن نان و فروش غیرقانونی آرد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌های شهرستان گناوه به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد .

مدیر جهاد کشاورزی گناوه افزود: در این بازدیدها کیفیت پخت نان، رعایت وزن مصوب چانه، نحوه عرضه نان و رعایت ضوابط ابلاغی به‌دقت بررسی می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در همین راستا بازدیدهای سرزده ازتعدادی از واحدهای نانوایی سطح شهر با هدف صیانت از حقوق مردم انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه کم‌فروشی، کاهش وزن نان، عرضه خارج از ضوابط و فروش آرد ، به‌ویژه خارج از زمان‌های تعیین‌شده از تخلفات غیرقابل اغماض است، بیان کرد: به همه نانوایان متخلف اتمام حجت شده و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که حقوق مردم را تضییع کنند، نخواهیم داشت.

برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف در گناوه؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

رفعتی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی درباره برخی تخلفات، اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و با واحدهای متخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری و تلاش نانوایان قانون‌مند شهرستان گناوه به ویژه در شرایط آب و هوای کنونی گفت: افزایش کیفیت نان و رضایت‌مندی شهروندان از مهم‌ترین اهداف بازرسی‌ها است و نظارت‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، کاهش وزن نان، فروش آرد یا سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام‌شده به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6903903

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      چه عجب بالاخره یکی واکنش نشون داد

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