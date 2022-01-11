به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چوم چوم» نوشته لاله جعفری به‌تازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی نوخوان (+7) منتشر و راهی بازار نشر شده است.

«چوم‌چوم» در این‌داستان با یک مورچه پرکار به‌نام «بارباری» روبرو می‌شود و در پاسخ به سوال او که شغلت چیست؟ می‌گوید: هیچی و «بارباری» هم گفت: «آخی پس تو هنوز کوچولویی، بزرگ نشده‌ای.»

مورچه این داستان به مجله‌فروشی می‌رود و با خرید یک مجله به دنبال شغل می‌گردد و داستان دربرگیرنده تجربه‌های او است.

این‌کتاب تصویری با تصویرگری نگین حسین‌زاده تلاش دارد علاوه بر تشویق بچه‌ها به کارکردن و پرهیز از تنبلی و بیکاری، مخاطب را با ویژگی‌ها و سختی‌های برخی از مشاغل آشنا کند.

این‌کتاب با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر شده است.