به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چوم چوم» نوشته لاله جعفری بهتازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی نوخوان (+7) منتشر و راهی بازار نشر شده است.
«چومچوم» در اینداستان با یک مورچه پرکار بهنام «بارباری» روبرو میشود و در پاسخ به سوال او که شغلت چیست؟ میگوید: هیچی و «بارباری» هم گفت: «آخی پس تو هنوز کوچولویی، بزرگ نشدهای.»
مورچه این داستان به مجلهفروشی میرود و با خرید یک مجله به دنبال شغل میگردد و داستان دربرگیرنده تجربههای او است.
اینکتاب تصویری با تصویرگری نگین حسینزاده تلاش دارد علاوه بر تشویق بچهها به کارکردن و پرهیز از تنبلی و بیکاری، مخاطب را با ویژگیها و سختیهای برخی از مشاغل آشنا کند.
اینکتاب با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر شده است.
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