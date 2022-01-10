علی درویشی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های بخش بردخون شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تسریع در ساخت اسکله بردخون، ۶۵ میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در رابطه با جاده ساحلی هم گفت: فاز دوم تعریض این مسیر به پیمانکار واگذار شده و به‌زودی کار خود را شروع می‌کند.

درویشی تصریح کرد: درمانگاه در حال ساخت شهید بردستانی بردخون هم با کمبود اعتبار روبرو نیست و تنها مشکل آن کندی کار بود که به پیمانکار آن برای شتاب دادن به عملیات ساخت‌وساز تذکر داده شد.

ساخت میدان ورودی روستای بردخون کهنه، به‌عنوان چهارراه اتصالی دو بردخون و دیر و بوشهر هم از دیگر مواردی بود که درویشی از شروع به کار آن در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس برنامه‌وبودجه استان بوشهر که به همراه معاون و تعدادی از کارشناسان برنامه‌وبودجه به شهرستان دیّر سفر کرده بود، از عملیات ساخت اسکله خورخان، درمانگاه شهید بردستانی و تعریض جاده ساحلی بردخون - دیّر بازدید کرد.