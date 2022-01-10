  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر خبر داد

تخصیص ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای سرعت‌بخشی به ساخت اسکله خورخان

تخصیص ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای سرعت‌بخشی به ساخت اسکله خورخان

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از تخصیص ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای سرعت‌بخشی به ساخت اسکله خورخان این بخش خبر داد.

علی درویشی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های بخش بردخون شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تسریع در ساخت اسکله بردخون، ۶۵ میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در رابطه با جاده ساحلی هم گفت: فاز دوم تعریض این مسیر به پیمانکار واگذار شده و به‌زودی کار خود را شروع می‌کند.

درویشی تصریح کرد: درمانگاه در حال ساخت شهید بردستانی بردخون هم با کمبود اعتبار روبرو نیست و تنها مشکل آن کندی کار بود که به پیمانکار آن برای شتاب دادن به عملیات ساخت‌وساز تذکر داده شد.

ساخت میدان ورودی روستای بردخون کهنه، به‌عنوان چهارراه اتصالی دو بردخون و دیر و بوشهر هم از دیگر مواردی بود که درویشی از شروع به کار آن در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس برنامه‌وبودجه استان بوشهر که به همراه معاون و تعدادی از کارشناسان برنامه‌وبودجه به شهرستان دیّر سفر کرده بود، از عملیات ساخت اسکله خورخان، درمانگاه شهید بردستانی و تعریض جاده ساحلی بردخون - دیّر بازدید کرد.

کد مطلب 5396785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها