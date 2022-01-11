کاروان نظامیان آمریکا در عراق مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال تلگرامی صابرین نیوز اعلام کرد: بامداد سه شنبه یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا در السماوه مورد حمله قرار گرفت.

هنوز هیچ جزئیاتی در مورد تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. طبق گزارش رسانه‌های عربی این حمله با استفاده از دو گلوله ضد تانک صورت گرفته است.

پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه در هفته گذشته و همزمان با دومین سالگرد شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. شامگاه چهارشنبه، منابع عراقی خبر دادند که پایگاه «عین الاسد» در استان الانبار عراق (غرب) بار دیگر هدف حمله شدید راکتی قرار گرفته است. کانال تلگرامی «صابرین نیوز» در این خصوص گزارش داد که پایگاه عین الاسد با ١٢ راکت ۱۰۷ میلیمتری هدف حمله قرار گرفته است. پیش از این نیز پایگاه آمریکایی ویکتوریا در چند مرحله هدف حملات راکتی قرار گرفت.

به دنبال ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط آمریکا، پارلمان عراق طرح اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را تصویب کرد. طبق قانون، نظامیان آمریکایی باید تا آخر ماه دسامبر به صورت کامل از عراق خارج می‌شدند. اما براساس اعلام منابع عراقی ۲۵۰۰ نظامی آمریکایی همچنان در عراق با تغییر عنوان از نظامی به مستشاری حضور دارند. آمریکا با تشدید ناامنی در عراق به دنبال تداوم اشغالگری خود در این کشور است. این در حالی است که مردم و نهادهای مختلف عراقی خواستار اخراج کامل آمریکا از کشورشان هستند.