به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان صهیونیست همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه می‌دهند. در همین راستا، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز سه شنبه به شهر الخلیل واقع در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش صهیونیست‌ها به الخلیل درگیری‌های شدیدی میان آنها با جوانان فلسطینی درگرفت. صهیونیست‌ها از گازهای اشک آور و گلوله‌های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند. در جریان این درگیری‌ها شماری از فلسطینیان بدون تفهیم اتهام بازداشت شدند.

این درحالی است که چندی پیش جنبش مقاومت اسلامی حماس بیانیه‌ای را در خصوص تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری صادر کرد. حماس در بیانیه خود به رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای وخیم ناشی از تداوم تجاوزات به مناطق مختلف کرانه باختری هشدار داده است.

این جنبش تأکید کرده است: صهیونیست‌ها در صورت تداوم تجاوزات به کرانه باختری بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. در همین حال، جنبش حماس خواستار تشدید مقاومت در برابر اقدامات قلدرمآبانه شهرک‌نشینان اشغالگر شد و تاکید کرد که صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین هیچ امنیت و آسایشی نخواهند داشت.