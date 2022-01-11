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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

مدیرکل کمیته امداد فارس خبر داد؛

آسیب سیلاب به ۵۲۴ واحد مسکونی مددجویان در فارس

آسیب سیلاب به ۵۲۴ واحد مسکونی مددجویان در فارس

شیراز – مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: در سیل هفته گذشته در استان فارس، ۵۲۴ واحد مسکن مددجویان از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در اثر این سیل ۸۶ واحد مسکن خانواده‌های تحت حمایت از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دید و به ۱۴۲ واحد نیز بین ۴۰ تا ۷۰ درصد خسارت وارد شد.

وی افزود: ۲۹۶ واحد مسکن مددجویان استان بین ۱۰ تا ۴۰ درصد خسارت دید که تعمیرات و بازسازی این واحدها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به خسارت سیل به لوازم ضروری زندگی خانواده‌های تحت حمایت، اظهار کرد: براساس برآوردهای اولیه حدود ۷۰۰ قلم از لوازم ضروری زندگی مددجویان شامل یخچال، کولر، آبگرمکن، اجاق گاز و ماشین لباسشویی مددجویان دچار آسیب شده که با کمک خیران و مردم نیکوکار، تأمین این اقلام برای خانواده‌های نیازمند پیگیری می‌شود.

بذرافشان با بیان اینکه اسکان اضطراری تمام مددجویان سیل‌زده انجام شده است، اضافه کرد: با همکاری هلال‌احمر به تعداد مورد نیاز چادر برای اسکان در اختیار این خانواده‌ها قرار گرفته است.

وی از توزیع پتو و لوازم گرمایشی برای مددجویان سیل‌زده خبر داد و گفت: همچنین بسته‌های معیشتی و اقلام خوراکی در سریع‌ترین زمان ممکن به این خانواده‌ها ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با بیان اینکه معیشت بسیاری از این خانواده‌های سیل‌زده برپایه دامداری و دامپروری است، افزود: حدود ۳۵۰ مورد تلفات دام سبک و سنگین و ۹۴ مورد تخریب محل نگهداری دام نیز دچار خسارت شده است.

کد مطلب 5397053

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