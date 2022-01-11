آسیب سیلاب به ۵۲۴ واحد مسکونی مددجویان در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در اثر این سیل ۸۶ واحد مسکن خانواده‌های تحت حمایت از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دید و به ۱۴۲ واحد نیز بین ۴۰ تا ۷۰ درصد خسارت وارد شد.

وی افزود: ۲۹۶ واحد مسکن مددجویان استان بین ۱۰ تا ۴۰ درصد خسارت دید که تعمیرات و بازسازی این واحدها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به خسارت سیل به لوازم ضروری زندگی خانواده‌های تحت حمایت، اظهار کرد: براساس برآوردهای اولیه حدود ۷۰۰ قلم از لوازم ضروری زندگی مددجویان شامل یخچال، کولر، آبگرمکن، اجاق گاز و ماشین لباسشویی مددجویان دچار آسیب شده که با کمک خیران و مردم نیکوکار، تأمین این اقلام برای خانواده‌های نیازمند پیگیری می‌شود.

بذرافشان با بیان اینکه اسکان اضطراری تمام مددجویان سیل‌زده انجام شده است، اضافه کرد: با همکاری هلال‌احمر به تعداد مورد نیاز چادر برای اسکان در اختیار این خانواده‌ها قرار گرفته است.

وی از توزیع پتو و لوازم گرمایشی برای مددجویان سیل‌زده خبر داد و گفت: همچنین بسته‌های معیشتی و اقلام خوراکی در سریع‌ترین زمان ممکن به این خانواده‌ها ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با بیان اینکه معیشت بسیاری از این خانواده‌های سیل‌زده برپایه دامداری و دامپروری است، افزود: حدود ۳۵۰ مورد تلفات دام سبک و سنگین و ۹۴ مورد تخریب محل نگهداری دام نیز دچار خسارت شده است.