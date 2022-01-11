حذف تسهیلات نوسازی عامل کاهش ساخت و ساز در بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای شهر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و سپس اعضا به مطرح کردن تذکرات خود پرداختند.

در ابتدا مهدی پیرهادی در تذکری درباره ضرورت تأسیس صندوق توسعه محیط زیست و حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: شهرداری پایتخت موظف است برای توسعه پایدار شهری بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهر تهران صندوق توسعه محیط زیست و حمل و نقل عمومی را راه اندازی کند.

وی اظهار داشت: علی‌رغم این مسئله طی دو سال گذشته چنین اقدامی صورت نگرفته و باید نسبت به اجرای ماده ۳۰ برنامه پنج ساله شهر تهران اقدام شود.

پیرهادی با اشاره بر لزوم اقدامی عاجل در حوزه نوسازی بافت فرسوده گفت: در صورت وقوع هر حادثه‌ای، به دلیل وضعیت معابر این بافت‌ها خسارات زیادی خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اظهار داشت: باید گزارشی از تسهیلات حذف شده نوسازی و تأثیر آن بر کاهش صدور پروانه‌های ساخت و ساز در این مناطق تهیه شود.

سپس میثم مظفر در تذکری نسبت به رسیدگی به وضعیت ایثارگران شاغل در شهرداری، خواستار تشکیل اداره کل ایثارگران و اجرای تبدیل وضعیت این افراد شد.

در ادامه نیز حبیب کاشانی در اعتراض به برخی انتصابات عجیب در شهرداری تحت عنوان مشاور، روابط عمومی و غیره تذکر داد.

در ادامه نیز مهدی چمران رئیس شورای شهر با اشاره بر رکود ساخت و ساز در تهران و لزوم تسریع شهرداران مناطق در این زمینه گفت: شهرداران تصور نکنند که اگر دست در جیب غیب کنند منابعی می‌یابند بلکه باید اقدام کنند و درآمد کسب کنند.

وی تاکید کرد: قوانین ساخت و ساز باید مو به مو اجرا شود اما قوانین دست و پا گیر و موانع باید برای توسعه ساخت و ساز تسهیل شوند.

رئیس شورای شهر در ادامه با اشاره بر لزوم انتقال نمایشگاه‌های بین‌المللی به شهر آفتاب گفت: برخی معتقدند که به دلیل بین‌المللی بودن نمایشگاه امکان این کار وجود ندارد اما آسایش شهروندان بسیار با اهمیت تر است و باید نمایشگاه کتاب نیز به شهر آفتاب منتقل شود.

وی افزود: این موضوع از گاز و نفت سخت نیست که آن را ملی کردیم و شهرداری نیز توانایی انجام این کار را دارد.

در ادامه نیز سوده نجفی با ۱۹ رأی موافق به عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی و نظارت موضوع بند الف مصوبه تغییر الگوی مصرف انتخاب شد.