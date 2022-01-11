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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

زمان بازی‌های پرسپولیس و استقلال تغییر کرد

زمان بازی‌های پرسپولیس و استقلال تغییر کرد

برنامه هفت مسابقه از هفته‌های پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر فوتبال از جمله دو دیدار استقلال و پرسپولیس تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته‌های پانزدهم و شانزدهم به شرح زیر تغییر کرد:

هفته پانزدهم؛ پنجشنبه ۲۳ دی
* نفت مسجدسلیمان – استقلال به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود.
* پرسپولیس – فجر شهید سپاسی به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می‌شود.
* مسابقه دو تیم هوادار تهران و صنعت نفت آبادان نیز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.

هفته شانزدهم
* تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان به جای روز ۲ بهمن در روز ۳ بهمن برگزار می‌شود.
* هوادار تهران – استقلال شنبه ۲ بهمن ساعت ۱۶ در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود
* پرسپولیس – فولاد خوزستان به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۸ آغاز می‌شود
* مسابقه فجر شهید سپاسی و نساجی مازندران به جای روز ۳ بهمن در روز ۴ بهمن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5397216

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