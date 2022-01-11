به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته‌های پانزدهم و شانزدهم به شرح زیر تغییر کرد:

هفته پانزدهم؛ پنجشنبه ۲۳ دی

* نفت مسجدسلیمان – استقلال به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود.

* پرسپولیس – فجر شهید سپاسی به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می‌شود.

* مسابقه دو تیم هوادار تهران و صنعت نفت آبادان نیز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.



هفته شانزدهم

* تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان به جای روز ۲ بهمن در روز ۳ بهمن برگزار می‌شود.

* هوادار تهران – استقلال شنبه ۲ بهمن ساعت ۱۶ در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود

* پرسپولیس – فولاد خوزستان به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۸ آغاز می‌شود

* مسابقه فجر شهید سپاسی و نساجی مازندران به جای روز ۳ بهمن در روز ۴ بهمن برگزار خواهد شد.