به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در واکنش به انتشار برخی اسناد مربوط به حذف این تیم از آسیا و استفاده از واژه جعل و فتوشاپ، بیانیه‌ای صادر کرد که ضمن محکوم کردن دلایلی از قبیل جعل و فتوشاپ، ۱۷ دلیلی که عامل اصلی کنار گذاشته شدن این تیم از آسیا بود را اعلام کرد. این در حالی بود که مدیرعامل این باشگاه پیش از این اعلام کرده بود تنها ۲ درصد از مدارک آنها مورد پذیرش نبوده است.

در میان هیاهو و جنجالی که در روزهای اخیر در فوتبال ایران شکل گرفته، مسائل مهمتری وجود دارد که در سایه قرار گرفته است. مهم نیست که در مدارک ارسالی از سوی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جعل و فتوشاپ صورت گرفته یا نه، مهم این است که فوتبال ایران فرسنگ‌ها از ترازهای حرفه‌ای فوتبال دنیا فاصله دارد و ما آگاهانه این فاصله عمیق از فوتبال حرفه‌ای را کتمان می کردیم و با ایجاد پوشش بر نقاط ضعف، سال‌ها در فوتبال حرفه‌ای آسیا حضور داشتیم. این حضور عجیب را ملاکی برای حرفه‌ای بودن خود می دانستیم تا توقع تداوم حضور در بین تیم‌های آسیایی به اشتباه برای فوتبال ایران ایجاد شود.

در سالی که لیگ‌های معتبرتر و به شدت حرفه‌ای تر از لیگ برتر ایران نظیر لیگ‌های کره، ژاپن، چین، استرالیا، عربستان و قطر قربانی سخت گیری های جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا شده و جواز حضور در لیگ قهرمانان را از دست می‌دهند، حذف دو تیم ایرانی که با انبوهی از مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند نمی‌تواند خیلی عجیب باشد.

در سالهای گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا سخت گیری های کمتری انجام می‌داد و آنهایی که باید مدارک باشگاه‌ها را تایید می‌کردند نرمش بیشتری به خرج داده‌اند تا فوتبال ایران در سالهای گذشته قربانی این بی تدبیری نشود. چه بسا اگر آیین نامه‌های جدید و سختگیری‌های این دوره را در سالهای قبل هم داشتیم، این اتفاق را در گذشته تجربه می‌کردیم.

حال که استقلال و پرسپولیس از حضور در لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شده اند و جواز حرفه‌ای آنها صادر نشده است، آیا بهتر نیست مسئولان این دو باشگاه و مدیران بالادستی آنها به جای این همه مقاومت عجیب و فضا سازی علیه آنهایی که حاضر نشدند مثل گذشته واقعیت‌ها را کتمان کنند، از همین امروز به فکر رفع نقایص خود باشند تا سال و سال‌های آینده هم مثل امسال از آسیا کنار نروند؟

آیا بهتر نیست انرژی که صرف پیدا کردن مقصر برای تخلیه خشم هواداران می‌شود را صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حرفه‌ای شدن واقعی در فوتبال کنیم؟

اگر AFC امروز گریبان فوتبال ایران را هم در کنار دیگر کشورهای آسیایی گرفته قطعاً این تصمیم در راستای حرفه‌ای شدن فوتبال در آسیا است و بهتر است باشگاه‌های حذف شده ما هم با پذیرش این واقعیت به فکر اصلاح ساختار خود باشند.

در واقع می‌توان گفت استقلال و پرسپولیس امروز حذف نشده‌اند و اتفاقی که امروز برای آنها افتاد را باید ماحصل سال‌ها سوء مدیریت در سطح کلان ورزش و سیاستگذاری نه چندان مناسب برای مدیریت در این دو باشگاه دانست.

«اولین مرحله درمان، پذیرفتن بیماری از سوی بیمار است» و بر همین اساس باید گفت اگر استقلال و پرسپولیس (و به طور کلی فوتبال ایران) قصد حرفه‌ای شدن به معنای واقعی را دارند، ابتدا باید «غیر حرفه‌ای» بودن خود را بپذیرند.

سرخابی‌ها هنوز غیر حرفه‌ای بودن ساختار خود را نپذیرفته‌اند و این را می‌توان از رفتار و گفتار مدیران این باشگاه به وضوح دریافت. مدیرانی که از یک سو به صورت رسمی به ده‌ها نقص خود اعتراف می‌کنند و از سوی دیگر وانمود می‌کنند علت حذف آنها کینه‌توزی بوده و سعی دارند با دادن آدرس اشتباه با احساسات میلیون‌ها هوادار بازی می‌کنند.

می‌توان حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا را به فال نیک گرفت و از فصل ۲۰۲۲ آسیا نقطه عطفی برای فوتبال ایران ساخت تا این حذف سرآغازی باشد برای حرفه‌ای شدن واقعی فوتبال ایران، نه فقط در حرف بلکه در عمل.