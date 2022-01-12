به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر میهمان نفت مسجد سلیمان است و آنها در حالی این دیدار را انجام میدهند که با ۳ اختلاف امتیاز نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده خود در صدر جدول قرار داشته و در آستانه قهرمانی نیم فصل هستند.
استقلالیها که میروند با صدرنشینی نیم فصل نخست را به اتمام برسانند، تنها تیم بدون شکست هستند و در صورتی که در مسجد سلیمان هم شکست نخورند، برای اولین بار در همه ادوار لیگ برتر یک نیم فصل را بدون پذیرفتن شکست به انتها رساندهاند که این رکورد به نام فرهاد مجیدی برای آنها ثبت خواهد شد.
باوجود انتقاداتی که از نحوه بازیهای استقلال صورت میگیرد و با اینکه اغلب پیروزیهای این تیم با حداقل تفاضل گل و بردهای اقتصادی بوده است، اما آبی پوشان با بهترین آمارها در تمام آیتمهای جدولی در آستانه رسیدن به پایان نیم فصل هستند و میتوانند برای اولین بار ۱۵ بازی نخست خود در لیگ برتر را بدون شکست پشت سر بگذارند.
آبی پوشان در ۱۴ بازی قبلی خود ۹ پیروزی و ۵ تساوی را تجربه کردهاند که در صورت پیروزی در مسجد سلیمان تعداد بردهای خود در این فصل را دو رقمی کرده و با روحیهای مضاعف نیم فصل دوم را آغاز میکند.
دیدار تیمهای استقلال و نفت مسجد سلیمان از هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ به میزبانی نفت در مسجد سلیمان برگزار میشود.
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