فصلی نو در همکاری بانک تجارت و بیمه تجارت نو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و بیمه تجارت نو با هدف توسعه همکاریهای دو مجموعه منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه قرار است خدمات بیمهای متنوع بیمه تجارت نو بهعنوان یکی از محصولات سوپرمارکت مالی بانک تجارت به مشتریان سطوح مختلف بانک ارائه شود. همچنین بخشی از ظرفیتهای بانک تجارت در شعب و شرکتهای زیرمجموعه این بانک نیز همکاری جدیدی را با بیمه تجارت نو خواهند داشت.
باجههای بیمه تجارت نو در شعب منتخب بانک تجارت در کنار شعب این شرکت بیمهای در سراسر کشور خدمات بیمهای را به مشتریان بانک و سایر مراجعه کنندگان ارائه میکنند.
فعالیت «اپلیکیشن بنو»، اجرای طرح وام بیمه تجارت، پوشش ویژه بیماریهای خاص، بهرهمندی از کادر مجرب و توانمند، اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و حضور قدرتمند در بیمههای باربری کشتیرانی و باربری هوایی از جمله وجوه تمایز بیمه تجارت نو در صنعت بیمه کشور به شمار میرود.
بیمه تجارت با همکاری بانک تجارت و با نگرش حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی کشور راهکار جامع وام بیمه تجارت را در اختیار سازمانها و صنایع کشور قرار داده است. کارخانههای تولیدی و صنایع مادر به واسطه نوع و حجم فعالیت خود میتوانند تا ۱۵۰ میلیارد ریال متناسب با مبلغ حق بیمه سالانه از این طرح استفاده کنند. این طرح با شرایط جداگانه و تاسقف ۸۰ میلیون ریال، ۱۲ ماهه برای کارکنان سازمانها نیز قابل ارائه است.
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