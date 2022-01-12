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۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۶

امارات پرچم رژیم صهیونیستی را در جزیره «سقطری» برافراشت

امارات پرچم رژیم صهیونیستی را در جزیره «سقطری» برافراشت

کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از گردشگران صهیونیست در کوه‌های جزیره «سقطری» یمن منتشر کرده‌اند که به منظور تحریک احساسات مردم یمن پرچم رژیم صهیونیستی را با خود حمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصحافه الیمنیه، کاربران فضای مجازی تصاویری از گردشگران صهیونیست در کوههای جزیره «سقطری» یمن منتشر کردند که پرچم رژیم صهیونیستی را با خود حمل می کنند.

کاربران فضای مجازی هدف این اقدام صهیونیستها را تحریک احساسات مردم یمن خواندند و اعلام کردند که امارات، گردشگران صهیونیست را به این جزیره می‌آورد و حمایت امنیتی کامل را برای آنها فراهم می‌کند.

انتقال گردشگران اسرائیلی به جزیره سقطری، از طرح‌های دولت امارات و در راستای اهداف صهیونیستی برای سیطره بر جزیره های یمن و در چارچوب عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

توافق عادی سازی روابط دو کشور عربی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی موسوم به «توافق آبراهام» ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در کاخ سفید در حضور «بنیامین نتانیاهو» و «دونالد ترامپ» و وزرای خارجه امارات و بحرین امضا شد.

کد مطلب 5397919

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
      4 1
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      ای خائنین عرب به همتای خود خیانت نکنید
    • سهند IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
      0 1
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      تحریک! کدام تحریک؟! صهیونیستا توانستند به قلب جهان اسلام نفوذ کنند و این چیز مخفی نیست انها هر چا تسلط پیدا میکنن زوزه کشان وجود خود را اعلام میکنن
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
      1 0
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      این صهیونیستها از ارازل واوباش کشورهای هستند که لیست این افراد را دارند و سران این مزدوران به زودی منتشر خواهد شد
    • خسرو IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
      0 0
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      هدف نهایی اسرائیل از نیل تا فرات بود اما با طر آبراهام از فراز رد شده و به دریای سرخ و امارات رسیده حتما در سال آینده ساکنان امارات را اخراج خواهد کرد مبارک آنها باشد
    • آرش IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
      0 0
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      خیلی بیجا میکنه امارات

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