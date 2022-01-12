امارات پرچم رژیم صهیونیستی را در جزیره «سقطری» برافراشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصحافه الیمنیه، کاربران فضای مجازی تصاویری از گردشگران صهیونیست در کوههای جزیره «سقطری» یمن منتشر کردند که پرچم رژیم صهیونیستی را با خود حمل می کنند.

کاربران فضای مجازی هدف این اقدام صهیونیستها را تحریک احساسات مردم یمن خواندند و اعلام کردند که امارات، گردشگران صهیونیست را به این جزیره می‌آورد و حمایت امنیتی کامل را برای آنها فراهم می‌کند.

انتقال گردشگران اسرائیلی به جزیره سقطری، از طرح‌های دولت امارات و در راستای اهداف صهیونیستی برای سیطره بر جزیره های یمن و در چارچوب عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

توافق عادی سازی روابط دو کشور عربی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی موسوم به «توافق آبراهام» ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در کاخ سفید در حضور «بنیامین نتانیاهو» و «دونالد ترامپ» و وزرای خارجه امارات و بحرین امضا شد.