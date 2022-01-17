به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال مقابل ذوب آهن در اصفهان به میدان می‌رود.

یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان پایتخت قصد دارد ترکیب تیمش را برای این دیدار با توجه به مجوز حضور منوچهر صفروف و وحدت هنانوف تعیین کند.

در صورتی که سازمان لیگ فوتبال اجازه حضور آنها را در این دیدار بدهد گل محمدی از آنها استفاده خواهد کرد تا با ایجاد تغییر در ترکیب تیم بتواند از توان آنها در اصفهان استفاده کند.

صفروف که مدت هاست در تمرینات گروهی پرسپولیس شکرت می‌کند شانس بیشتری نسبت به هنانوف دارد تا در جمع یازده بازیکن اصلی پرسپولیس قرار بگیرد. هنانوف نیز در صورت نتیجه گیری پرسپولیس به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان می‌شود تا برای نخستین بار پیراهن پرسپولیس را در دیدار جام حذفی بر تن کنند.