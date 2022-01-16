به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با کسب ۳۲ امتیاز از ۱۵ بازی در رتبه دوم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفت که سرمربی سرخپوشان همچنان نسبت به از دست دادن تعدادی از بازیکنان تأثیر گذار خود در ابتدای فصل اظهار نارضایتی می‌کند.

کادر فنی پرسپولیس با حضور هیأت مدیره جدید و انتخاب مدیرعامل باشگاه تصمیم دارد بازیکنان مورد نظر خود را برای جذب در زمستان فصل جاری به آنها معرفی کنند اما یحیی قصد دارد قبل از اعلام رسمی این اسامی مذاکرات ابتدایی را با آنها درباره شرایط موجود انجام دهد.

گل محمدی سه بازیکن لیگ برتری را به عنوان گزینه‌های رسمی جذب در زمستان انتخاب کرده است اما شرایط آنها به دلیل داشتن قرارداد با باشگاه‌های فعلی تبدیل به چالشی جدی شده است تا بتواند آنها را پای میز مذاکره با مدیران پرسپولیس بکشد.

سرمربی سرخپوشان همچون ابتدای فصل و سال گذشته به طور مستقیم بازیکنان خود را انتخاب می‌کند تا پس از توافق با آنها برای بستن هرگونه قرارداد مالی با درویش وارد مذاکره شوند.