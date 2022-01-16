به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا احمدی فرد صبح یک شنبه در اجلاس نماز دانش آموزی شهرستان مانه و سملقان، اظهار داشت: تحقیقات نشان می‌دهد که ۴۸ درصد دانش آموزان نوجوان، اعتقاد والدین خود به خداوند و عمل به دستور او را در جذب فرزندان به نماز مؤثر دانسته اند.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت: نقش والدین و معلمین در جذب دانش آموزان به نماز بسیار مهم است؛ اگر چه صحبت ما بر سر ارائه الگوهای صحیح برای نوجوانان و جوان است تا آنان را نسبت به اقامه نماز تشویق و ترغیب کند.

وی افزود: والدین و بزرگسالان نیز به نحوی متأثر از الگوهای جامعه و رفتارهای الگوها هستند.

احمدی فر گفت: فقدان فضای تشویق مناسب و گاهی برخوردهای نامناسب از سوی برخی مسئولان و نیروهای مذهبی در عدم عدم جذب دانش آموزان به نماز مؤثر است.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی تصریح کرد: شایسته است مسئولان اداری و الگوهای اجتماعی شرط حسن برخورد و اعتدال را در رفتارهای انسانی خود مراعات کنند.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم حرکت مطلوب در روند جذب دانش آموزان نوجوان و جوان نسبت به نماز ایجاد کنیم، ناچاریم به اصل روش‌های برخورد خود و الگوهای رفتاری جامعه بپردازیم و با معرفی الگوهای شایسته در جهت تقویت باورهای اعتقادی و مذهبی آنان گام برداریم.