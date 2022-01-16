تاکنون ۲۶ تفاهمنامه در راستای مهارت آموزی سربازان امضا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری در پنجمین جلسه عالی سیاست گذاری مهارت آموزی کارکنان وظیفه که با حضور شماری از وزرا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل این ستاد برگزار شد، گفت: هم افزایی همه قوا و نهادهای حکومتی در مسیر رشد و تعالی می‌تواند شاهد تحولات اساسی در این بخش باشد.

وی با بیان اینکه سربازان به عنوان رکن محوری در دفاع از حریم کشور محسوب می‌شوند و همواره در این مورد نقش آفرینی می‌کنند، افزود: رویکرد نیروهای مسلح در خصوص سربازان به گونه‌ای بوده است که شاهد تحول اساسی بوده‌ایم ضمن اینکه جوانان ما نقش مهمی در دفاع از امنیت کشور دارند باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که دوره سربازی دوره رشد و تعالی آن‌ها نیز باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یکی از عوامل رشد جوانان را در دوره خدمت توجه به فراگیری مهارت و اشتغال دانست و افزود: تحقق کامل این مساله نیازمند پیگیری قوی و همه جانبه است و ما باید زمینه مهارت آموزی را جهت اشتغال فراهم کنیم.

سرلشکر باقری با بیان اینکه اشتغال مناسب جوانان از اهداف سیاسی دولت‌های ما بوده است، گفت: در این خصوص تاکنون ۲۶ تفاهم نامه در دستگاه‌های اجرایی امضا و کاربردی شده است.

وی با اشاره به مهارت آموزی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در دوران خدمت و صدور مجوز و صدور گواهی مهارت برای بسیاری از آن‌ها، افزود: در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تسهیلات سربازان با ۵ بانک عامل تعیین شده است که در این خصوص نیازمند تلاش‌های بیشتر هستیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابراز امیدواری کرد: توجه به مهارت آموزی در مهارت‌های نظامی بیش از پیش دنبال شود.

سرلشکر باقری با بیان اینکه محورهای سیاست‌های راهبردی چهارگانه در این خصوص تعیین شده است، گفت: مهارت آموزی متناسب با نیازها، بهره گیری از ظرفیت‌های ملی، استقرار سامانه‌های اطلاعات و مهارت و اشتغال و همچنین حمایت از اشتغال و کارآفرینی از این محورها است.