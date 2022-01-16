کمبود ۱۳۳۰ معلم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قائدامینی در پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به کنکور ۱۴۰۱، اظهار کرد: کنکور پیش رو همچون سال‌های گذشته برگزار می‌شود و تغییراتی در خصوص ضریب نمرات عمومی و خصوصی وجود ندارد.

وی به تجمع فرهنگیان در روزهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: اجرای رتبه‌بندی معلمان طی چند سال گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی باید با عدالت اجرا شود، تصریح کرد: رتبه بندی باید براساس شایستگی معلمان رخ دهد.

قائد امینی با اشاره به اینکه اعتراض معلمان به جا است، عنوان کرد: فرهنگیان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه کمبودها موجود در آموزش و پرورش بسیار است، مطرح کرد: هر کجا که معلم خوب و توانمند بوده این کمبودها احساس نشده است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود سویه جدید امیکرون به استان، اظهار کرد: یک مورد ابتلاء در مدارس اتفاق افتاده که این ابتلاء به واسطه مدرسه نبوده است.

قائد امینی با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی در حد توان در مدارس رعایت شده است، تصریح کرد: کلاس‌ها در چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری در حال برگزاری است اما نحوه حضوری بودن در مدارس تفاوت دارد.

شرکت ۳۹۰۰ دانش آموز در طرح جهادی آموزش

وی با بیان اینکه معلمان از ابتدای فرگیر شدن کرونا فعالیت و تلاش خود را دو چندان کرده‌اند، افزود: در دوران کرونا برای هر منطقه آموزشی که با افت تحصیلی رو به رو شده‌اند کارگروهی تشکیل و راهکارها و تسهیلات برای این افت پیش‌بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح جهادی آموزشی در استان، ادامه داد: سه هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز ابتدایی برای جبران تحصیلی در بازه تابستان در طرح جهادی آموزشی حضور یافته اند.

قائدامینی به مسئله سوادآموزی در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: اطلاعات کمی در مورد افراد بی‌سواد در استان وجود دارد و این کار را برای جذب و آموزش بسیار سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه امسال ۱۰ هزار نفر در استان تحت پوشش سواد آموزی قرار خواهند گرفت، اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاری کمبود هزار و ۳۳۰ معلم احساس می‌شود اما با این وجود از ابتدای شروع سال تحصیلی تا کنون یک کلاس هم بدون معلم نبوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری به نوسازی مدارس در استان اشاره کرد و ادامه داد: ۸۶ مدرسه با کمک جهاد سازندگی تکمیل خواهد شد.

قائدامینی با اشاره به مسکن فرهنگیان در استان، گفت: منطقه ۴۰ منظریه برای مسکن فرهنگیان در نظر گرفته شده و در ماه آینده ساخت و ساز این مسکن‌ها آغاز می‌شود.