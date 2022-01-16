به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی بیسست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان متشکل از هنگامه مفید، احمد بیگلریان و بهرام جلالی‌پور در مرحله اول ارزیابی آثار این بخش از میان ۱۰۵ نمایشنامه رسیده به دبیرخانه، ۱۰ اثر را برای حضور در جشنواره بیست و هفتم برگزیدند.

مسابقه نمایشنامه‌نویسی این دوره‌ از جشنواره در ۲ مرحله انجام می‌شود و نویسندگان آثار منتخب مرحله نخست می‌توانند با مشاوره هیات داوران آثار خود را بازنویسی و اصلاح کنند تا در داوری مرحله نهایی مورد ارزیابی قرار گیرند. این نویسندگان تا ۲۰ بهمن‌ فرصت دارند تا نسخه نهایی آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس اعلام هیات داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی بیسست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، آثار منتخب مرحله نخست به این شرح هستند:

«اتاق سفید» به نویسندگی مسعود هاشمی‌نژاد از کرج

«از رضای کوچک به رضای بزرگ» به نویسندگی سید مجید میرحسینی از تفرش

«استخدام گرگ» به نویسندگی آمنه غدیری بیدهندی از تهران

«بزرگترین گنج جهان» به نویسندگی رضا بیات از تهران

«پسر کوه‌های بلند» به نویسندگی نگار نادری از لاهیجان

«خروس شاه» به نویسندگی محمد باقر نباتی‌مقدم از تهران

«راز قصه‌ها» به نویسندگی میترا کریم‌خانی از تهران

«ساموئل سیبیل یا موش گربه خورد» به نویسندگی نیاز اسماعیل‌پور از تهران

«سفر به شهر عروسک‌ها» به نویسندگی زیبا عبدی از همدان

«مهسان و سرزمین هفت سنگ» به نویسندگی رقیه ارشادی از لار

این فرصت برای نویسندگان آثار منتخب مسابقه نمایشنامه‌نویسی بیسست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان فراهم شده تا بتوانند با مشاوره هنگامه مفید نویسنده و کارگردان تئاتر و فارغ‌التحصیل ادبیات دراماتیک از دانشگاه تهران، احمد بیگلریان از نویسندگان و کارگردانان باسابقه تئاتر و بهرام جلالی‌پور دکترای زبان و ادبیات فرانسه با گرایش تئاتر آثار خود را برای مرحله دوم مسابقه نمایشنامه‌نویسی آماده کنند.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با هدف تقویت مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، در اسفند سال جاری با شعار «تئاتر، پرواز پروانه‌های خیال» در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.