معرفی هیأت انتخاب ۵ بخش از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، آناهیتا غنیزاده، زهره بهروزینیا، الکا هدایت، ناصر آویژه، بهمن صادق حسنی، هادی حسنعلی، مزدک مهیمنی و آثار بخشهای مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقه نمایشهای آئینی و سنتی، تئاتر فراگیر و اجرای کودکان و نوجوان زیر ۱۸سال، جشنواره بیست و هفتم را ارزیابی و انتخاب خواهند کرد.
این هیات انتخاب، از میان ۲۵ اثر در بخش مسابقه خردسال، ۴۹ اثر در بخش مسابقه تئاتر خیابانی، ۳۶ اثر نمایشی آئینی و سنتی (خیمه شب بازی، نقالی و پردهخوانی)، ۱۰ اثر بخش تئاتر فراگیر و ۳۶ اثر بخش اجرای کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) را ارزیابی و از میان آنها آثار بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان را انتخاب میکنند. هیات انتخاب بخشهای مذکور، جملگی از هنرمندان باسابقه عرصه هنرهای نمایشی، به ویژه نمایش کودک و نوجوان هستند.
بهمن صادق حسنی از کارگردانان و بازیگران باسابقه تئاتر کشور است که هماکنون مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان را بر عهده دارد. صادق حسنی علاوه بر حضور مداوم در عرصه تئاتر، حضور فعالی نیز در عرصه سینما و تلویزیون دارد.
آناهیتا غنیزاده کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است که ضمن اجرای متعدد نمایشهای کودک و نوجوان، پژوهشهای مختلفی نیز در عرصه تئاتر ویژه کودکان و نوجوانان دارد. چاپ دهها مقاله و کتاب «نمایش خلاق» از جمله فعالیتهای این هنرمند است.
ناصر آویژه بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان؛ سابقه بازی و کارگردانی بیش از ۳۰ اثر نمایشی و تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد. «صندوقچه مروارید»، «طلسم شهر قصه« و «مش مش قلی خان« از جمله آثار این هنرمند است.
زهره بهروزینیا از هنرمندان باسابقه تئاتر و عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر است. این هنرمند عرصه نمایش عروسکی در کارنامه هنری خود کارگردانی نمایشهای متعددی همچون «ستارهای به رنگ آبی»، «آخرین گل» و «یک رویا» را دارد.
هادی حسنعلی بازیگر و عروسکگردان، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. این هنرمند عرصه تئاتر کودک و نوجوان، سوابق بسیاری در زمینه آموزش تئاتر به خردسالان و توانبخشی به کودکان با تئاتر را در کارنامه دارد.
مزدک مهیمنی نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و از فعالان عرصه نمایش کودک و نوجوان است. این هنرمند استان همدان در کارنامه هنری خود اجرای نمایشهایی همچون «چرکولک»، «دوست من گولاخف» و... را دارد.
الکا هدایت نویسنده، بازیگر، کارگردان و صداپیشه تئاتر از کودکی وارد عرصه هنرهای نمایشی شده است. او کارگردانی نمایشهای متعددی را در حوزه تئاتر عروسکی و کودک و نوجوان همچون «هوشنگ لاکپشته»، «شگفتی» و ... را دارد.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با هدف تقویت مهارت، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، در اسفند سال جاری، با شعار «تئاتر، پرواز پروانههای خیال» در شهر تاریخی همدان برگزار میشود.
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