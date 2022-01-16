تشییع شهید گمنام در آوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام بود.

پیکر این شهید گمنام ۲۶ ساله که در عملیات خیبر در شرق دجله به شهادت رسیده است، ظهر امروز از گلزار شهدای آوه به سمت بلوار شهید فخری زاده این شهر بر روی دستان مردم تشییع و در این مکان خاکسپاری شد.

استان مرکزی در طول ۸ سال دفاع مقدس بیش از ۷ هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است و ۱۶۹ شهید گمنام در ۶۴ نقطه استان مرکزی خاکسپاری شده‌اند. از این پیکرهای خاکسپاری شده تاکنون ۵ تن شناسایی شده‌اند.