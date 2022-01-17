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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۷:۱۶

هفته هجدهم لیگ پرتغال؛

پیروزی پرگل پورتو و ادامه صدرنشینی با گلزنی مهدی طارمی

پیروزی پرگل پورتو و ادامه صدرنشینی با گلزنی مهدی طارمی

تیم فوتبال پورتو در هفته هجدهم لیگ پرتغال با گلزنی مهدی طارمی برابر بلننسز پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازیهای هفته هجدهم لیگ فوتبال پرتغال شب گذشته تیم پورتو به مصاف بلننسز رفت و با نتیجه ۴ بر ۱ پیروز شد.

در این دیدار مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو نیمکت نشین بود اما در دقیقه ۳۹ و در پی اخراج بازیکن حریف به زمین آمد.

طارمی در دقیقه ۶۱ و زمانی که پورتو با نتیجه ۲ بر ۱ جلو بود موفق شد گل سوم تیمش را با ضربه سر به ثمر برساند.

سه گل دیگر پورتو توسط اوانیلسون به ثمر رسید تا این تیم با ۵۳ امتیاز و بالاتر از اسپورتینگ صدرنشین بماند.

طارمی در دقایق تلف شده نیمه اول هم یک گل زد که داور آن را مردود اعلام کرد.

طارمی تعداد گلهای خود را در لیگ پرتغال به ۱۰ گل افزایش داد.

کد مطلب 5401519

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    نظرات

    • . IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 0
      پاسخ
      ماشالا👏

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