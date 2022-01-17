کشف ۸۰ سرقت در بجنورد/ ۴ سارق و ۱۷ مال خر دستگیر شدند

سردار سعید مطهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد که باعث ایجاد نگرانی شهروندان شده بود، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند سرنخ‌هایی از سارقان به دست آورند، گفت: با تلاش مستمر کارآگاهان در نهایت محل اختفای این افراد مورد شناسایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه سارقان سابقه دار را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند، تصریح کرد: در روند رسیدگی به این پرونده ۱۷ مال خر نیز دستگیر شدند.

سردار مطهری زاده با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های انجام شده به ۸۰ فقره انواع سرقت در شهرستان بجنورد اعتراف کردند، گفت: متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت توصیه‌ها و هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت، قطعاً سارقان را در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهد گذاشت، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.