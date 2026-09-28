۲۶ سال کشتار و تجاوز به مسجد الاقصی؛ ارمغان صهیونیست ها در هزاره سوم 

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از اولین لحظه‌ای که آریل شارون، رئیس وقت اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و نخست‌وزیر بعدی این رژیم در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به مسجدالاقصی پا گذاشت، بعد از چندین سال آرامش نسبی در کرانه باختری، بار دیگر نسل کشی به راه افتاد و خونریزی هایی در کرانه باختری و نوار غزه شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.

۲۶ سال پیش در چنین روزی، شارون در حالی که توسط نظامیان صهیونیست تا بن دندان مسلح محافظت می‌شد، به مسجدالاقصی یورش برد. در پی این اقدام درگیری‌هایی رخ داد که منجر به شهادت ۷ فلسطینی و زخمی شدن ۲۵۰ تن در داخل مسجد شد؛ علاوه بر این، ۱۳ نظامی صهیونیست نیز زخمی شدند. این واقعه جرقه‌ برای انتفاضه‌ای شد که به سراسر کرانه باختری، نوار غزه و داخل سرزمین‌های اشغالی کشیده شد.

با وجود اینکه سال ۲۰۰۴ به عنوان پایان رسمی انتفاضه الاقصی ثبت شد، اما خونریزی و جنایات صهیونیست‌ها متوقف نشد و درگیری‌ها در مناطق مختلف، به دلایل گوناگون ادامه یافت. در این مدت مجموعه‌ای از خیزش‌ها و جنگ‌ها رخ داده که در نتیجه آن صدها هزار نفر شهید و مجروح شده‌اند:

الف: انتفاضه ها و خیزش‌های مردمی

انتفاضه الاقصی (۲۰۰۰-۲۰۰۴): بر اساس آمارهای فلسطینی و صهیونیستی، انتفاضه الاقصی منجر به شهادت حدود ۴۴۱۲ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر و بازداشت حدود ۱۲ هزار تن شد. این دوره شامل یورش به کرانه باختری، محاصره مقر یاسر عرفات رئیس فقید فلسطین در رام‌الله و ترور رهبران برجسته فلسطینی از جمله شیخ احمد یاسین و جانشین او عبدالعزیز الرنتیسی، اسماعیل ابوشنب، صلاح شحاده، ابوعلی مصطفی و دیگران بود.

انتفاضه چاقو (۲۰۱۵): در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، وقایع در قدس به دلیل یورش‌های پیاپی شهرک‌نشینان و ارتش اسرائیل به صحن‌های مسجدالاقصی افزایش یافت. تعرض صهیونیست‌ها به مدافعان مسجد و معتکفان تکرار شد. تنش‌ها در فلسطین اشغالی با سوزاندن خانواده دوابشه از روستای دوما در شمال کرانه باختری بالا گرفت.

درگیری‌ها با یورش‌های بیشتر به مسجد الاقصی در سپتامبر و اکتبر همان سال گسترش یافت. در این زمان انتفاضه چاقو شکل گرفت که با عملیات «مهند حلبی» در ۳ اکتبر ۲۰۱۵ با یک عملیات چاقو در بخش قدیمی قدس آغاز شد و منجر به کشته شدن دو شهرک‌نشین و زخمی شدن تعدادی دیگر گردید. در همان سال، ۱۵۰ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدند که اکثر آن‌ها در سه ماهه آخر ۲۰۱۵ بود.

خیزش اسرا (۲۰۱۷): «خیزش اسرا» در ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ در همبستگی با اعتصاب غذای «شکم‌های خالی» که حدود ۱۵۰۰ اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه شرایط بازداشت خود آغاز کرده بودند، شکل گرفت. در این زمان اعتصابات و اعتراضات در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین برای چندین روز ادامه یافت.

خیزش الاقصی (۲۰۱۷): این خیزش در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷ آغاز شد و تا ۲۵ همان ماه ادامه یافت. خیزش الاقصی یک حرکت مردمی گسترده و پرشور بود که با تحصن‌های مداوم در ورودی‌های الاقصی در اعتراض به دروازه های الکترونیکی برای بازرسی نمازگزاران که مقامات اشغالگر نصب کرده بودند، شدت گرفت. این خیزش با عقب‌نشینی مقامات اشغالگر از تصمیم خود پایان یافت. در جریان این خیزش ۱۵ فلسطینی به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی شدند.

ب: جنگ‌ها

جنگ فرقان ( نام صهیونیستی: سرب گداخته ۲۰۰۸-۲۰۰۹): رژیم صهیونیستی در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸، جنگی را علیه نوار غزه آغاز کرد که آن را «عملیات سرب گداخته» نامید و مقاومت فلسطین در غزه با عملیاتی که آن را «نبرد فرقان» نامید، پاسخ داد. تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی در این جنگ ۲۳ روز طول کشید و بیش از ۱۴۳۰ شهید فلسطینی بر جای گذاشت که شامل بیش از ۴۰۰ کودک، ۲۴۰ زن و ۱۳۴ پلیس بود، بیش از ۵۴۰۰ نفر نیز در این جنگ زخمی شدند. همچنین بیش از ۱۰ هزار خانه در غزه به‌ طور کامل یا جزئی ویران شد.

سنگ‌های سجیل (نام صهیونیستی: ستون ابرها ۲۰۱۲): رژیم صهیونیستی تجاوز خود در سال ۲۰۱۲ را «ستون ابرها» نامید و مقاومت فلسطین با نبرد «سنگ‌های سجیل» پاسخ داد. این جنگ در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شد و ۸ روز به طول انجامید. در این تجاوز حدود ۱۸۰ فلسطینی شهید شدند که شامل ۴۲ کودک و ۱۱ زن بود و حدود ۱۳۰۰ نفر زخمی شدند.

علف جویده شده (نام صهیونیستی: صخره استوار ۲۰۱۴): در ۷ ژوئیه ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی عملیاتی را با نام «صخره استوار» آغاز کرد و مقاومت با نبرد «علف جویده شده» به آن پاسخ داد. این درگیری ۵۱ روز ادامه داشت و ارتش اشغالگر طی آن بیش از ۶۰ هزار حمله به نوار غزه انجام داد. این جنگ منجر به شهادت ۲۳۲۲ نفر و مجروح شدن ۱۱ هزار نفر شد. رژیم صهیونیستی در این جنگ جنایاتی علیه ۱۴۴ خانواده مرتکب شد که از هر کدام حداقل ۳ نفر به شهادت رسیدند.

نبرد فریاد سپیده‌دم ۲۰۱۹: صبح ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹، اهالی غزه با صدای انفجار موشکی از یک پهپاد اسرائیلی بیدار شدند. این موشک بهاء ابوالعطا فرمانده منطقه شمالی در «گردان های القدس» (شاخه نظامی جهاد اسلامی) در غزه را در آپارتمان مسکونی‌اش در محله شجاعیه در شرق غزه هدف قرار داد که منجر به شهادت او و همسرش شد. نیروهای اشغالگر همچنین چندین حمله انجام دادند که منجر به شهادت ۳۴ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد که شامل فعالان سرایا القدس و تعداد زیادی غیرنظامی بود.

شمشیر قدس (نام صهیونیستی: نگهبان دیوارها ۲۰۲۱): نبرد «شمشیر قدس» که رژیم صهیونیستی آن را «نگهبان دیوارها» نامید، پس از آن آغاز شد که شهرک‌نشینان خانه‌های اهالی قدس در محله شیخ جراح را تصرف کردند. این درگیری به دلیل یورش نیروهای اسرائیلی به مسجدالاقصی شعله‌ور شد. این نبرد حدود ۲۵۰ شهید فلسطینی و بیش از ۵ هزار مجروح بر جای گذاشت. رژیم صهیونی همچنین چندین برج مسکونی در غزه را بمباران کرد و مدعی تخریب حدود ۱۰۰ کیلومتر از تونل‌ها در غزه شد.

وحدت میدان‌ها ( نام صهیونیستی: فجر صادق ۲۰۲۲): در ۵ اوت ۲۰۲۲، رژیم صهیونیستی «تیسیر الجعبری»، فرمانده منطقه شمالی «سرایا القدس» در غزه را ترور کرد.این پهپاد صهیونیستی الجعبری را در آپارتمانی مسکونی در «برج فلسطین» در محله «الرمال» هدف قرار داد. این حمله مجموعه‌ای از درگیری‌ها بین مقاومت غزه و رژیم صهیونیستی را ایجاد کرد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدا در این جنگ به ۲۴ نفر، از جمله ۶ کودک رسیده است، در حالی که از آغاز حملات اسرائیل به غزه، ۲۰۳ نفر به اشکال مختلف مجروح شده‌اند.

طوفان‌الاقصی (نام صهیونیستی: شمشیرهای آهنین ۲۰۲۳): بامداد ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مقاومت فلسطین حمله‌ای بی‌سابقه به شهرک‌های اطراف غزه انجام داد و آن را عملیات «طوفان‌الاقصی» نامید. در همان روز، رژیم صهیونیستی تجاوز خود به نوار غزه را با نام «شمشیرهای آهنین» آغاز کرد که به یک نسل‌کشی تبدیل شد و تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، منجر به شهادت ۷۳ هزار و ۹۱۴ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۵ هزار نفر دیگر شد.

مجموع شهدای فلسطینی در هزاره جدید

داده‌های «دیده‌بان شیرین» که متخصص در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۶ است، نشان می‌دهد که مجموع شهدای فلسطینی به حدود ۸۵ هزار و ۵۹۷ نفر رسیده است که ۳۹۳۴ نفر از آن‌ها در کرانه باختری و ۸۱ هزار و ۵۷۴ نفر در نوار غزه بوده‌اند. اطلاعات موجود در مورد ترکیب جمعیتی شهدا نشان می‌دهد که ۲۴ هزار و ۳۷۸ نفر از آنان کودک و ۱۳ هزار و ۹۰۵ نفر زن هستند.