به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سامانه جامع علمسنجی دانشگاه فرهنگیان با حضور مهرزاد حمیدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور و حجتالاسلام والمسلمین سید نقی موسوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان رونمایی و راهاندازی شد.
این سامانه بهعنوان یک پلتفرم نرمافزاری و تحلیلی دادهمحور، با استفاده از روشهای آماری و ریاضی، به گردآوری، ارزیابی، رصد و مصورسازی تولیدات علمی و دستاوردهای پژوهشی اعضای هیات علمی میپردازد.
موسوی در مورد این سامانه گفت: سامانه علمسنجی دانشگاه فرهنگیان با اتصال به پایگاههای استنادی ملی و بینالمللی نظیر Scopus، Web of Science، Google Scholar و ISC، اقدام به تجمیع مقالات، کتب، همایشها و اختراعات نموده و شاخصهای معتبری همچون تعداد استنادات، شاخص هرش (h-index)، ضریب تأثیر نشریات و سهم مقالات در چارکهای Q۱ تا Q۴ را بهصورت خودکار محاسبه میکند
وی ادامه داد: از دیگر قابلیتهای این سامانه میتوان به ترسیم نقشهها و شبکههای علمی، شناسایی همنویسندگی اساتید با محققان داخلی و خارجی، مقایسه و رتبهبندی بازدهی علمی دانشگاهها و گروههای آموزشی در سطح کشور و شناسایی پژوهشگران برتر و مستعد اشاره کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان هدف از راهاندازی این سامانه را شفافیت کارنامه علمی اعضای هیات علمی، کمک به ارتقای رتبه دانشگاه و پیوند پژوهش با نیازهای میدانی نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.
گفتنی است اعضای هیات علمی میتوانند با مراجعه به صفحه خانگی شخصی خود و وارد کردن لینک صفحه اسکوپوس، نسبت به تکمیل و اصلاح پروفایل علمی خود اقدام نمایند تا سامانه علمسنجی برای آنان فعال شود.
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