دهه فجر تجلی شکوهمند غیرت دینی مردم در مبارزه با طاغوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی دهه فجر با بیان اینکه انقلاب اسلامی فصل نوینی از عظمت اراده مومنانه مردمی و عظمت افق تمدنی را به تصویر کشید، اظهار کرد: تبیین عظمت حدوث انقلاب و دستاوردهای آن، یک تکلیف همگانی در برابر اراده دشمن جهت ناامید سازی جامعه از اهداف تمدنی است.

وی با بیان اینکه ایام دهه مبارک فجر، بخشی از هویت و تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است، افزود: یکی از محورهایی که مقام عظمای ولایت در جهاد تبیینی به آن توجه دارند، تشریح و تبیین عمیق عظمت حدوث انقلاب و دستاوردهای عظیم آن در برابر در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است و ایام دهه فجر فرصت ویژه ای است که شبکه امامت و تشکل های دینی، مجموعه های انقلابی و فرهنگی در این حوزه، نقش آفرین باشند.

دیلمی بیان کرد: نگاه و اهداف انقلاب اسلامی، اهداف تمدنی در مسیر تحقق ظهور است و ایام الله دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند غیرت دینی در مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با بیان این که انقلاب اسلامی هژمونی پوشالی جهان استکبار را در سال ۵۷ با عزم و اراده مومنانه و تبعیت از گفتمان ولایت مطلقه فقیه در هم شکسته است، گفت: امروز جهان نظاره گر افول و وضعیت اسفناک آمریکا و تمدن رو به زوال غرب است و این عبرت تاریخ است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان ضمن تاکید و توجه بر مولفه های وحدت آفرین خاطرنشان کرد: ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی از دیگر اهداف دشمن است و باید به مسئله تحکیم وحدت و همبستگی امت اسلامی توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه برنامه های ایام الله دهه فجر مردمی برگزار شود، تصریح کرد: داشتن مردمی انقلابی، مسئولیت پذیر، ولایتمدار، لحظه شناس و دشمن شناس از مولفه های قدرت نظام است.

دیلمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران باعث امید همه آزادیخواهان و عدالتخواهان جهان شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی همچنان با قدرت و درایت مقام عظمای ولایت و حمایت مردم در صحنه، رو به جلو حرکت کرده و کار خود را پیش می برد.

وی با اشاره به برنامه های ایام الله دهه فجر گفت: نشست های معرفتی و بصیرتی، فضاسازی محیطی، کاروان عطر قرآن در فجر انقلاب اسلامی، نشست علمی بررسی افق تمدنی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی، نشست های رسانه، انقلاب اسلامی، همایش جوان و خودباوری، نشست تخصصی نقش بانوان در گام دوم انقلاب اسلامی، همایش نقش روحانیون در ایجاد تمدن نوین اسلامی، همایش فرهیختگان فردا، همایش انقلاب اسلامی، شکوه مادری و منزلت زن، شب شعر انقلاب اسلامی، کاروان های خیابانی جشن انقلاب اسلامی در مناطق شهری و روستایی، غبارروبی مزار مطهر شهدا و دیدار با خانواده های معزز شهدا و ایثارگران و ویژه برنامه ۱۰ شب در ۱۰ مسجد بخشی از این برنامه ها امسال است.